ATX auf Rekordniveau: MSCI-Effekte, Director's Dealings und Personalkarussell in der Wiener Börse-Landschaft (Podcast)
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01.06.2026, 974 Zeichen
In der Episode #1167 der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die jüngsten Entwicklungen rund um den ATX, bemerkenswerte Insiderkäufe und gleich mehrere personelle Veränderungen im Investor-Relations-Bereich der Wiener Börse. Neuer ATX-Rekord – aber nur knapp Der österreichische Leitindex ATX bewegt sich zum Wochenbeginn am 1. Juni 2026 praktisch unverändert bei 6.148 Punkten. Diese Marke fungiert derzeit als eine Art Magnet, was wenig verwundert: Am vergangenen Freitag wurde mit 6.148,87 Punkten ein neuer Allzeit-Höchststand markiert – nur hauchdünn über dem bisherigen Rekord von 6.148,24 Punkten. Die Börse als Modethema, wie es Drastil formuliert, zeigt sich auch in der aktuellen Montagssitzung stabil. Unter den Top-Performern des Vormittags sticht die Uniqa mit einem Plus von 2,7 Prozent hervor, gefolgt vom Verbund...
Weiterlesen: ATX auf Rekordniveau: MSCI-Effekte, Director's Dealings und Personalkarussell in der Wiener Börse-Landschaft
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