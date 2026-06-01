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Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei Asta Energy Solutions (Podcast)

01.06.2026, 967 Zeichen
In der aktuellen Episode des Private Investor Relations Podcasts begrüßt Host Christian Drastil einen Gast an dessen allerersten Arbeitstag: Christoph Rainer, der ab dem 1. Juni 2026 als Head of Investor Relations and Sustainability bei der börsennotierten Asta Energy Solutions AG fungiert – und damit die erste dedizierte IR-Position in der Geschichte des Unternehmens besetzt. Ein strategischer Wechsel mit IPO-Hintergrund Christoph Rainer ist in der österreichischen Investor-Relations-Szene kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren verantwortete er die IR- und ESG-Agenden bei der börsennotierten UBM, wo ihm im Podcast eine starke Leistung attestiert wird. Sein Nachfolger dort ist Victor Eggenberger, der ebenfalls am selben Tag in einer separaten Podcast-Episode vorgestellt wurde. Was Rainer an Asta Energy Solutions reizte, hat einen klaren Grund:...

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(01.06.2026)

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