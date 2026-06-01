Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei Asta Energy Solutions (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
01.06.2026, 967 Zeichen
In der aktuellen Episode des Private Investor Relations Podcasts begrüßt Host Christian Drastil einen Gast an dessen allerersten Arbeitstag: Christoph Rainer, der ab dem 1. Juni 2026 als Head of Investor Relations and Sustainability bei der börsennotierten Asta Energy Solutions AG fungiert – und damit die erste dedizierte IR-Position in der Geschichte des Unternehmens besetzt. Ein strategischer Wechsel mit IPO-Hintergrund Christoph Rainer ist in der österreichischen Investor-Relations-Szene kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren verantwortete er die IR- und ESG-Agenden bei der börsennotierten UBM, wo ihm im Podcast eine starke Leistung attestiert wird. Sein Nachfolger dort ist Victor Eggenberger, der ebenfalls am selben Tag in einer separaten Podcast-Episode vorgestellt wurde. Was Rainer an Asta Energy Solutions reizte, hat einen klaren Grund:...
Weiterlesen: Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei Asta Energy Solutions
Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Beide auf All-time-High (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #1167: ATX unverändert, die MSCI-Antwort ist ja und G...
» Reploid: Wie ein Formalfehler bei der Wirtschaftsprüfer-Bestellung einig...
» ATX auf Rekordniveau: MSCI-Effekte, Director's Dealings und Personalkaru...
» Börsegeschichte 1. Juni: Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Christoph Rainer goes Asta, Victor Eggenberger, Bernhard Grabm...
» PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horiz...
» Die 1000 Euro-Wette (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Uniqa, Verbund und Agrana gesucht
» Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei As...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Analysten zur Uniqa-Aktie: "Überzeugende Wahl für...
- Neues Kursziel für wienerberger
- Wie Reploid Group AG, FACC, SW Umwelttechnik, Fra...
- Wie voestalpine, RBI, VIG, EVN, Uniqa und OMV für...
- Infineon, Delivery Hero, Siltronic am meisten geh...
- Addiko - NLB bessert Angebot auf 33,5 Euro je Akt...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Muttertag - für Mama - das Vorwort zum Fanboy-Buch zur Wiener Börse mit Songwidmung
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute anlassbezogen zum Muttertag - warum mein Fanboy-Buch zur Wiener Börse von 350 auf 420 Seiten gewachsen ist. Mehr dann nach und nach unter <...
Books josefchladek.com
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
01.06.2026, 967 Zeichen
In der aktuellen Episode des Private Investor Relations Podcasts begrüßt Host Christian Drastil einen Gast an dessen allerersten Arbeitstag: Christoph Rainer, der ab dem 1. Juni 2026 als Head of Investor Relations and Sustainability bei der börsennotierten Asta Energy Solutions AG fungiert – und damit die erste dedizierte IR-Position in der Geschichte des Unternehmens besetzt. Ein strategischer Wechsel mit IPO-Hintergrund Christoph Rainer ist in der österreichischen Investor-Relations-Szene kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren verantwortete er die IR- und ESG-Agenden bei der börsennotierten UBM, wo ihm im Podcast eine starke Leistung attestiert wird. Sein Nachfolger dort ist Victor Eggenberger, der ebenfalls am selben Tag in einer separaten Podcast-Episode vorgestellt wurde. Was Rainer an Asta Energy Solutions reizte, hat einen klaren Grund:...
Weiterlesen: Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei Asta Energy Solutions
Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Beide auf All-time-High (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #1167: ATX unverändert, die MSCI-Antwort ist ja und G...
» Reploid: Wie ein Formalfehler bei der Wirtschaftsprüfer-Bestellung einig...
» ATX auf Rekordniveau: MSCI-Effekte, Director's Dealings und Personalkaru...
» Börsegeschichte 1. Juni: Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Christoph Rainer goes Asta, Victor Eggenberger, Bernhard Grabm...
» PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horiz...
» Die 1000 Euro-Wette (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Uniqa, Verbund und Agrana gesucht
» Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei As...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Analysten zur Uniqa-Aktie: "Überzeugende Wahl für...
- Neues Kursziel für wienerberger
- Wie Reploid Group AG, FACC, SW Umwelttechnik, Fra...
- Wie voestalpine, RBI, VIG, EVN, Uniqa und OMV für...
- Infineon, Delivery Hero, Siltronic am meisten geh...
- Addiko - NLB bessert Angebot auf 33,5 Euro je Akt...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Muttertag - für Mama - das Vorwort zum Fanboy-Buch zur Wiener Börse mit Songwidmung
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute anlassbezogen zum Muttertag - warum mein Fanboy-Buch zur Wiener Börse von 350 auf 420 Seiten gewachsen ist. Mehr dann nach und nach unter <...
Books josefchladek.com
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope