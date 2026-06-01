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Nachlese: Christoph Rainer goes Asta, Victor Eggenberger, Bernhard Grabmayr. Bernhard Haas, Heiko Geiger, Heinz Karasek (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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01.06.2026, 2815 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/3sBdxHIt5vSJgmYMrq9xad
Private Investor Relations Podcast #34: Christoph Rainer, gestern noch UBM-IR, heute schon Asta Energy Solutions-IR und gleich im Podcast
https://www.astagroup.com

Hören: https://open.spotify.com/episode/2Cja7m8BLFOxOjn4d0InGe
Victor Eggenberger ist mit Sendetag der Folge zum neuen Head of Investor Relations & ESG bei der börsenotierten UBM bestellt worden, Vorgänger Christoph Rainer wechselte zur Asta Energy Solutions und war beim Podcast ebenfalls dabei. Damit konnten wir diese wie ich denke gut gelaufene Übergabe schön erzählen. Freilich geht es klassisch auch um die Karriere von Victor und der Sohn eines Richters hat spannende Stationen: Wir sprechen u.a. über die Sonderkommission Brunnenmarkt, über Winternitz Rechtsanwälte, über Senior Associate bei Wolf Theiss bereits unter 30 und seit fünf Jahren die Tätigkeit bei der UBM als In-House Counsel. Und jetzt geht es eben mit Investor Relations & ESG los, Victor ist auch privat der Kapitalmarkt aktiv.
https://www.ubm-development.com/de/

Hören: https://open.spotify.com/episode/4drvHtj7KtIvyztcEQ3Lhd
Zertifikate Party Österreich: ZFA-Kommunikator und Filmstar Bernhard Grabmayr (noch 11 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
https://www.zertifikateforum.at

Hören: https://open.spotify.com/episode/3H5IOdxLfxX4VrUE0MU7Qx
Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas
Bernhard Haas ist Senior Fondsmanager bei der Erste Asset Management und gestioniert u.a. den Österreich-Aktienfonds der grössten KAG des Landes. Wir starten mit Musikevents und Punk Rock, um über eine aktive Tradingphase zu Erste Group, Cheuvreux und zur Wiener Privatbank zu kommen, sprechen über Legenden wie Edi Berger und viele mehr, um dann wiederum bei der Erste Asset Management zu landen. Und da sprechen wir über unseren Markt, seine Besonderheiten, Hauptversammlungen, Gewichtungsgrenzen und vieles mehr. Und zum Schluss geht es noch um Fussball. Eine very good gelaunte Folge, die vor dem Recording zum 2. Monthly Main Event aufgenommen wurde, Bernhard war dabei, siehe http://www.boerse-social.com/magazine.
https://www.erste-am.at/de/private-anleger
https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-stock-vienna/AT0000858147
https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-security-invest/AT0000A3MZ31

Hören: https://open.spotify.com/episode/2lik1jhYEyNf20cw6uu6qD
Zertifikate Party Österreich: Heiko Geiger, der ZFA-Vorstand auf Vontobel-Ticket (noch 12 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
https://markets.vontobel.com/de-de

Hören: https://open.spotify.com/episode/6bsBKQNp59M3ZYCIfpGZI8
Zertifikate Party Österreich: Talk mit Heinz Karasek, dem 1. ZFA-Vorstandsvorsitzenden (noch 13 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.06.)


(01.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




 

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RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

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    Autor: Christian Drastil

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