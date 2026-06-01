Nachlese: Christoph Rainer goes Asta, Victor Eggenberger, Bernhard Grabmayr. Bernhard Haas, Heiko Geiger, Heinz Karasek (audio cd.at)

01.06.2026, 2815 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/3sBdxHIt5vSJgmYMrq9xad

Private Investor Relations Podcast #34: Christoph Rainer, gestern noch UBM-IR, heute schon Asta Energy Solutions-IR und gleich im Podcast

https://www.astagroup.com

Hören: https://open.spotify.com/episode/2Cja7m8BLFOxOjn4d0InGe

Victor Eggenberger ist mit Sendetag der Folge zum neuen Head of Investor Relations & ESG bei der börsenotierten UBM bestellt worden, Vorgänger Christoph Rainer wechselte zur Asta Energy Solutions und war beim Podcast ebenfalls dabei. Damit konnten wir diese wie ich denke gut gelaufene Übergabe schön erzählen. Freilich geht es klassisch auch um die Karriere von Victor und der Sohn eines Richters hat spannende Stationen: Wir sprechen u.a. über die Sonderkommission Brunnenmarkt, über Winternitz Rechtsanwälte, über Senior Associate bei Wolf Theiss bereits unter 30 und seit fünf Jahren die Tätigkeit bei der UBM als In-House Counsel. Und jetzt geht es eben mit Investor Relations & ESG los, Victor ist auch privat der Kapitalmarkt aktiv.

https://www.ubm-development.com/de/

Hören: https://open.spotify.com/episode/4drvHtj7KtIvyztcEQ3Lhd

Zertifikate Party Österreich: ZFA-Kommunikator und Filmstar Bernhard Grabmayr (noch 11 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

https://www.zertifikateforum.at

Hören: https://open.spotify.com/episode/3H5IOdxLfxX4VrUE0MU7Qx

Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas

Bernhard Haas ist Senior Fondsmanager bei der Erste Asset Management und gestioniert u.a. den Österreich-Aktienfonds der grössten KAG des Landes. Wir starten mit Musikevents und Punk Rock, um über eine aktive Tradingphase zu Erste Group, Cheuvreux und zur Wiener Privatbank zu kommen, sprechen über Legenden wie Edi Berger und viele mehr, um dann wiederum bei der Erste Asset Management zu landen. Und da sprechen wir über unseren Markt, seine Besonderheiten, Hauptversammlungen, Gewichtungsgrenzen und vieles mehr. Und zum Schluss geht es noch um Fussball. Eine very good gelaunte Folge, die vor dem Recording zum 2. Monthly Main Event aufgenommen wurde, Bernhard war dabei, siehe http://www.boerse-social.com/magazine.

https://www.erste-am.at/de/private-anleger

https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-stock-vienna/AT0000858147

https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-security-invest/AT0000A3MZ31

Hören: https://open.spotify.com/episode/2lik1jhYEyNf20cw6uu6qD

Zertifikate Party Österreich: Heiko Geiger, der ZFA-Vorstand auf Vontobel-Ticket (noch 12 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

https://markets.vontobel.com/de-de

Hören: https://open.spotify.com/episode/6bsBKQNp59M3ZYCIfpGZI8

Zertifikate Party Österreich: Talk mit Heinz Karasek, dem 1. ZFA-Vorstandsvorsitzenden (noch 13 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.06.)

(01.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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