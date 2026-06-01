PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horizon, Research zu Uniqa, UBM (Christine Petzwinkler)

01.06.2026, 3887 Zeichen

Aktienkäufe: Bajaj Mobility- und KTM-CEO Gottfried Neumeister hat Ende vergangener Woche Aktien erworben, und zwar 7.723 Stück zu je 19,97 Euro, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Somit hat er mehr als 154.000 Euro investiert.

Bajaj Mobility AG ( Akt. Indikation: 20,00 /20,40, -0,74%)

Die börsenotierte Reploid verzeichnet eigenen Angaben zufolge starkes Interesse an seinen Lösungen seitens des Lebensmittelhandels und der lebensmittelproduzierenden Branche, etwa von Molkereien sowie gemüse- und fleischverarbeitenden Unternehmen. Diese Sektoren würden erhebliche Entsorgungskosten für organische Reststoffe tragen und hätten zudem den Bedarf, die FLAG-Emissionen (Forest, Land and Agriculture) zu verringern, so das Unternehmen. Aus diesem Grund hat Reploid ein eigenes Team eingesetzt, das das Potenzial zur Einsparung von CO2-Emissionen sowie mögliche Modelle zur Monetarisierung über CO2-Zertifikate evaluiert. Mit diesen Zertifikaten könnte das Unternehmen in Zukunft eine weitere Ertragsquelle erschließen. In einem ersten Schritt hat Reploid das Projekt zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks (geplant ist eine TÜV-Zertifizierung nach ISO 14067 - Product Carbon Footprint) und eines Life Cycle Assessments ("LCA", Lebenszyklusanalyse) gestartet. Zudem führt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge derzeit Managementsysteme nach ISO 9001 und ISO 14001 ein, um Qualität und Umweltverantwortung noch nachhaltiger zu verankern, wie es heißt. Auf Basis der Ergebnisse kann das Unternehmen in Zukunft seinen Beitrag zur Verringerung von Scope-3-Emissionen quantifizieren und belegen. Philip Pauer, CEO und Gründer von Reploid: "Anstatt organische Reststoffe zu verbrennen oder zu deponieren, wodurch enorme Mengen an CO2 und Methan entstehen, werden sie von unseren Insektenlarven verarbeitet. Die Larven eignen sich als Futtermittel für Hühner und Schweine oder in weiterverarbeiteter Form als Rohstoff für verschiedenste Industrien. Zudem liefern die Larven mit ihren Aus- und Abscheidungen die Basis für 100 Prozent organischen und regionale hergestellten Dünger. So trägt unser System dazu bei, Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu vermeiden."

Die in Graz ansässige Emerald Horizon AG bereitet derzeit ihren Börsengang vor und wird eigenen Angaben zufolge "zeitnah" Informationen dazu geben. Das DeepTech-Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energielösungen setzt den Fokus auf Thorium-basierte Beschleunigersysteme und entwickelt den Angaben zufolge "die nächste Generation der CO2-freien Grundlastversorgung für eine unabhängige Zukunft Europas." Früheren Anageben zufolge will das Unternehmen in den Prime-Markt der Wiener Börse.

Die Analysten der Berenberg Bank passen das Kursziel für die Uniqa-Aktie von 19,60 auf 20,00 Euro an und bestätigen das"Buy".

Uniqa ( Akt. Indikation: 17,58 /17,66, 2,68%)

Die Analysten von SRC Research stufen die UBM-Aktie weiter mit Kaufen und Kursziel 30,0 Euro ein. Ihr Fazit nach den Quartalszahlen: "Die positive Entwicklung bei Umsatz und Gewinn sowie die verbesserte bilanzielle Situation geben den nötigen Spielraum, um das Portfolio Rebalancing noch zielgerichteter hin zum Bereich Wohnimmobilienentwicklung und vor allem zum Bereich Affordable Housing durchzuführen, was bis zur kompletten Umsetzung nach unserer Einschätzung 2 bis 3 Jahre dauern kann, aber ein gradueller Prozess ist, der bereits eingeläutet wurde. Weiterhin ist die Gesellschaft dabei, ihr Portfolio zu verschlanken und Kapital freizusetzen durch den Verkauf von standing Assets und non-strategic Assets, sowohl in Deutschland als auch in Österreich sowie in Tschechien. Hier erwarten wir einen positiven News Flow in den nächsten Quartalen und in 2027, der auch der Aktie weiteren Auftrieb geben könnte."

UBM ( Akt. Indikation: 17,50 /17,85, 1,00%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.06.)

(01.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Akt. Indikation: 20.35 / 20.45

Uhrzeit: 19:05:01

Veränderung zu letztem SK: 1.24%

Letzter SK: 20.15 ( -0.98%)

Akt. Indikation: 17.40 / 17.55

Uhrzeit: 19:01:20

Veränderung zu letztem SK: 0.14%

Letzter SK: 17.45 ( -0.29%)

Akt. Indikation: 17.40 / 17.44

Uhrzeit: 19:05:24

Veränderung zu letztem SK: 0.11%

Letzter SK: 17.40 ( 1.40%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner cyan AG

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