Reploid: Wie ein Formalfehler bei der Wirtschaftsprüfer-Bestellung einiges auf den Kopf stellt (Podcast)
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01.06.2026, 978 Zeichen
In der 35. Folge des Private Investor Relations Podcasts auf Audio-CD stellt Host Christian Drastil seinem Gast Hans Lang von Reploid eine notwendigerweise unangenehm direkte Frage: „Wie konnte das passieren?" Was folgt, ist ein bemerkenswertes Stück proaktiver Kapitalmarktkommunikation – und ein Lehrstück darüber, welche Risiken rasantes Wachstum mit sich bringen kann. Der Fehler: Ein falsch bestellter Wirtschaftsprüfer Reploid musste vergangene Woche per Ad-hoc-Mitteilung einräumen, dass der Wirtschaftsprüfer der letzten Jahre fehlerhaft bestellt war. Konkret hatte ein Prüfer die Jahresabschlüsse testiert, der von der Hauptversammlung gar nicht dafür bestellt worden war. Der Fehler reicht bis ins Jahr 2023 zurück – jenes Jahr, in dem Reploid von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Damals bestand das Unternehmen aus gerade einmal drei...
Weiterlesen: Reploid: Wie ein Formalfehler bei der Wirtschaftsprüfer-Bestellung einiges auf den Kopf stellt
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