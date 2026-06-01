SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Staffelübergabe bei der UBM: Victor Eggenberger wird neuer Head of Investor Relations and ESG (Podcast)

01.06.2026, 949 Zeichen
In der Jubiläums-Season 25 von „Börsepeople im Podcast" stellt Host Christian Drastil den neuen Kapitalmarkt-Ansprechpartner der börsennotierten UBM Development vor: Victor Eggenberger übernimmt mit 1. Juni 2026 die Position des Head of Investor Relations and ESG – und tritt damit in die Fußstapfen seines Vorgängers Christoph Rainer, der zur Asta Energy Solutions AG wechselt. Was die Episode besonders macht: Beide sitzen gemeinsam vor dem Mikrofon und schildern die Übergabe aus erster Hand. Vom Richtersohn zum Juristen: Ein ungewöhnlicher Karriereweg Victor Eggenbergers beruflicher Werdegang beginnt weit entfernt vom Kapitalmarkt – nämlich im Gerichtssaal. Sein Vater ist Richter, und schon als Kind begleitete er ihn regelmäßig bei der Arbeit. Diese frühen Eindrücke legten den Grundstein für ein Jus-Studium und den Wunsch, selbst...

Weiterlesen: Staffelübergabe bei der UBM: Victor Eggenberger wird neuer Head of Investor Relations and ESG


(01.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Beide auf All-time-High (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1167: ATX unverändert, die MSCI-Antwort ist ja und G...

» Reploid: Wie ein Formalfehler bei der Wirtschaftsprüfer-Bestellung einig...

» ATX auf Rekordniveau: MSCI-Effekte, Director's Dealings und Personalkaru...

» Börsegeschichte 1. Juni: Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Christoph Rainer goes Asta, Victor Eggenberger, Bernhard Grabm...

» PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horiz...

» Die 1000 Euro-Wette (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Uniqa, Verbund und Agrana gesucht

» Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei As...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Reploid erschließt weitere Ertragsquelle
ATX TR-Frühmover: voestalpine, RBI, Verbund, DO&CO, AT&S, OMV, Palfinger, Österreichische Post, EVN und Uniqa
Emerald Horizon: Infomationen zum Börsengang erfolgen "zeitnah"
Wiener Börse zu Mittag unverändert: Uniqa, Verbund und Agrana gesucht
Addiko - NLB bessert Angebot auf 33,5 Euro je Aktie nach
Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei Asta Energy Solutions (Podcast)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.38%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.3%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: FACC(3), RBI(1), Telekom Austria(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 0.51%, Rutsch der Stunde: Porr -1.06%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(5), AT&S(2), OMV(1), Bawag(1), Erste Group(1), Porr(1), FACC(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.57%, Rutsch der Stunde: DO&CO -2.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(1), Uniqa(1), AT&S(1), Verbund(1)
    BSN MA-Event Bayer
    Star der Stunde: Frequentis 2.25%, Rutsch der Stunde: FACC -1.3%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)

    Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittw...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    01.06.2026, 949 Zeichen
    In der Jubiläums-Season 25 von „Börsepeople im Podcast" stellt Host Christian Drastil den neuen Kapitalmarkt-Ansprechpartner der börsennotierten UBM Development vor: Victor Eggenberger übernimmt mit 1. Juni 2026 die Position des Head of Investor Relations and ESG – und tritt damit in die Fußstapfen seines Vorgängers Christoph Rainer, der zur Asta Energy Solutions AG wechselt. Was die Episode besonders macht: Beide sitzen gemeinsam vor dem Mikrofon und schildern die Übergabe aus erster Hand. Vom Richtersohn zum Juristen: Ein ungewöhnlicher Karriereweg Victor Eggenbergers beruflicher Werdegang beginnt weit entfernt vom Kapitalmarkt – nämlich im Gerichtssaal. Sein Vater ist Richter, und schon als Kind begleitete er ihn regelmäßig bei der Arbeit. Diese frühen Eindrücke legten den Grundstein für ein Jus-Studium und den Wunsch, selbst...

    Weiterlesen: Staffelübergabe bei der UBM: Victor Eggenberger wird neuer Head of Investor Relations and ESG


    (01.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
    Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Beide auf All-time-High (Depot Kommentar)

    » Wiener Börse Party #1167: ATX unverändert, die MSCI-Antwort ist ja und G...

    » Reploid: Wie ein Formalfehler bei der Wirtschaftsprüfer-Bestellung einig...

    » ATX auf Rekordniveau: MSCI-Effekte, Director's Dealings und Personalkaru...

    » Börsegeschichte 1. Juni: Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Christoph Rainer goes Asta, Victor Eggenberger, Bernhard Grabm...

    » PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horiz...

    » Die 1000 Euro-Wette (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag unverändert: Uniqa, Verbund und Agrana gesucht

    » Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei As...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Reploid erschließt weitere Ertragsquelle
    ATX TR-Frühmover: voestalpine, RBI, Verbund, DO&CO, AT&S, OMV, Palfinger, Österreichische Post, EVN und Uniqa
    Emerald Horizon: Infomationen zum Börsengang erfolgen "zeitnah"
    Wiener Börse zu Mittag unverändert: Uniqa, Verbund und Agrana gesucht
    Addiko - NLB bessert Angebot auf 33,5 Euro je Aktie nach
    Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei Asta Energy Solutions (Podcast)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.38%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.3%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: FACC(3), RBI(1), Telekom Austria(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 0.51%, Rutsch der Stunde: Porr -1.06%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(5), AT&S(2), OMV(1), Bawag(1), Erste Group(1), Porr(1), FACC(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.57%, Rutsch der Stunde: DO&CO -2.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(1), Uniqa(1), AT&S(1), Verbund(1)
      BSN MA-Event Bayer
      Star der Stunde: Frequentis 2.25%, Rutsch der Stunde: FACC -1.3%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)

      Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittw...

      Books josefchladek.com

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      John Gossage
      LAMF (Special Edition)
      2026
      Magic Hour Press

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de