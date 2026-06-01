Staffelübergabe bei der UBM: Victor Eggenberger wird neuer Head of Investor Relations and ESG (Podcast)
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In der Jubiläums-Season 25 von „Börsepeople im Podcast" stellt Host Christian Drastil den neuen Kapitalmarkt-Ansprechpartner der börsennotierten UBM Development vor: Victor Eggenberger übernimmt mit 1. Juni 2026 die Position des Head of Investor Relations and ESG – und tritt damit in die Fußstapfen seines Vorgängers Christoph Rainer, der zur Asta Energy Solutions AG wechselt. Was die Episode besonders macht: Beide sitzen gemeinsam vor dem Mikrofon und schildern die Übergabe aus erster Hand. Vom Richtersohn zum Juristen: Ein ungewöhnlicher Karriereweg Victor Eggenbergers beruflicher Werdegang beginnt weit entfernt vom Kapitalmarkt – nämlich im Gerichtssaal. Sein Vater ist Richter, und schon als Kind begleitete er ihn regelmäßig bei der Arbeit. Diese frühen Eindrücke legten den Grundstein für ein Jus-Studium und den Wunsch, selbst...
Weiterlesen: Staffelübergabe bei der UBM: Victor Eggenberger wird neuer Head of Investor Relations and ESG
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