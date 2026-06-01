Wiener Börse zu Mittag unverändert: Uniqa, Verbund und Agrana gesucht
Autor:
Christian Drastil
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01.06.2026, 1351 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:03 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 6148 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.43% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +2.68% auf 17.62 Euro, dahinter Verbund mit +1.56% auf 58.45 Euro und Agrana mit +1.29% auf 11.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25221 (+0.46%, Ultimo 2025: 24490, 2.51% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +6.60% auf 165.5 Euro, dahinter Infineon mit +2.50% auf 83.14 Euro und Commerzbank mit +2.35% auf 37.93 Euro.
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- Die 1000 Euro-Wette
- #gabb Volumensradar: Bajaj Mobility AG
- Nachlese: Christoph Rainer goes Asta, Victor Eggenberger, Bernhard Grabmayr. Bernhard Haas, Heiko Geiger, Heinz Karasek
- Börsegeschichte 1. Juni: Palfinger
- Österreich-Depots: Beide auf All-time-High
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +7.79% ytd, +131.50% seit Start 2013
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Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702
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1.
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Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
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