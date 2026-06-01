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Zertifikate im Risiko-Check: Warum der Summary Risk Indicator die Branche positiv überrascht (Podcast)

01.06.2026, 978 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der „Zertifikate Party Österreich" auf Audio-CD spricht Host Christian Drastil mit Frank Weingarts, dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden des Zertifikate Forum Austria (ZFA), über ein Thema, das für Anleger von erheblicher Bedeutung ist: den Summary Risk Indicator – und darüber, warum strukturierte Produkte im Durchschnitt deutlich risikoärmer sind, als viele vermuten würden. Der Summary Risk Indicator: Ein Tachometer für das Risiko Eines der zentralen Themen des Gesprächs ist der sogenannte Summary Risk Indicator, kurz SRI. Anders als man zunächst vermuten könnte, steht die Abkürzung nicht für Social Responsible Investing, sondern für eine standardisierte Risikokennzahl, die jedem strukturierten Produkt und jedem Fonds zugeordnet werden muss. Frank Weingarts erklärt das Konzept eingängig: „Das ist so ein bisschen wie ein Tachometer...

Weiterlesen: Zertifikate im Risiko-Check: Warum der Summary Risk Indicator die Branche positiv überrascht


(01.06.2026)

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