ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und RBI als heißer Kandidat für den Fünfer-Index (Podcast)
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02.06.2026, 898 Zeichen
In der Episode 1167 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Überblick über die wichtigsten Bewegungen am Wiener Markt – mit gleich zwei spannenden Indexgeschichten, die Anleger aufhorchen lassen dürften. Wiener Markt zeigt sich am Dienstag freundlich Der ATX notierte am frühen Nachmittag des 2. Juni 2026 im Plus. Die Umsätze an der Wiener Börse pendelten sich bei 380 Millionen Euro ein – ein Wert, der für einen Juni-Tag als relativ hoch einzustufen ist. Zum Vergleich: Der Jahresdurchschnitt liegt bei 368 Millionen Euro. Am Freitag zuvor hatte Wien sogar die Milliarden-Marke bei den Umsätzen geknackt, was den aktuellen Handelstag in Relation setzt. Unter den Top-Performern stach Bajaj Mobility hervor, deren Aktie sich nach einem als Angriff aus...
Weiterlesen: ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und RBI als heißer Kandidat für den Fünfer-Index
Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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