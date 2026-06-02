Börsegeschichte 2. Juni: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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02.06.2026, 397 Zeichen
Bisher gab es an einem 2. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.06. beträgt 0,94%. Der beste 02.06. fand im Jahr 2009 mit 3,62% statt, der schlechteste 02.06. im Jahr 2010 mit -0,64%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.06.)
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