Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfried Neumeister (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
02.06.2026, 1831 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/2w0sJ6AT6XOa1kJHXiUBHQ
Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026) Frank im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4772
https://www.onemarkets.at/de.html
Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec, Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger, Alexandra Baldessarini, Marianne Kögel, Heinz Karasek, Heiko Geiger, Bernhard Grabmayr, Frank Weingarts
Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com-----------
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6f67JKZjZRkrquPcbGfrig
- ATX unverändert
- Mega-Volumen am Freitag mit Mayr-Melnhof-Effekt
- Gottfried Neumeister auf den Spuren von Anas Abuzaakouk
- PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horizon, Research zu Uniqa, UBM
- Christoph Rainer und Victor Eggenberger läuten die Opening Bell für Montag. Christoph ist seit heute Head of IR bei Asta Energy Solutions, Victor seit heute Head of IR bei der UBM. Hintergründe dazu in mehreren Podcasts
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Plus, SAP gesucht
Hören: https://open.spotify.com/episode/5fd6LlhqN8DuZ1ddlbwnD5
Heute ist zum 2. Mal Hans Lang von Reploid zu Gast. Das Unternehmen hat in der Vorwoche einen unangenehmen Formalfehler im Zusammenhang mit den Bestellungen der Abschlussprüfer vergangener Perioden outen müssen. Jetzt verzögert sich bei Reploid auch der Jahresabschluss 2025 - im direct market plus normalerweise kein gutes Zeichen. Reploid kommuniziert offen und damit kann sich jede(r) selbst ein Bild machen.
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.06.)
Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Flughafen Wien, OMV, Uniqa, UBM, Rosgix, Rosenbauer, Addiko Bank, Athos Immobilien, AT&S, FACC, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österrei...
» ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und RBI als heißer Kandida...
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2. Juni: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bö...
» Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfri...
» Wiener Börse Party #1168: ATX stärker, Indexgeschichten rund um AT&S und...
» PIR-News: Index-Ehren für AT&S, Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, w...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, RBI und Bajaj Mobility gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Geiger, AT&S Insights, Bernhard Haas
» ATX-Trends: Uniqa, Addiko, Strabag, VIG, RBI, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt stark
- Wiener Börse: ATX am Dienstag 1,06 Prozent im Plus
- Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Han...
- Wie Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech,...
- Wie AT&S, RBI, SBO, VIG, voestalpine und EVN für ...
- ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wow, der ATX geht gerade im absoluten Wert über den Euro-Stoxx-50, ist seit Start auch in Prozent vorne
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Passend zur Österreich-ESC-Phase (mag ich weniger) ein ATX-ESX-Marktvorfall (mag ich sehr).
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 202...
Books josefchladek.com
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
02.06.2026, 1831 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/2w0sJ6AT6XOa1kJHXiUBHQ
Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026) Frank im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4772
https://www.onemarkets.at/de.html
Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec, Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger, Alexandra Baldessarini, Marianne Kögel, Heinz Karasek, Heiko Geiger, Bernhard Grabmayr, Frank Weingarts
Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com-----------
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6f67JKZjZRkrquPcbGfrig
- ATX unverändert
- Mega-Volumen am Freitag mit Mayr-Melnhof-Effekt
- Gottfried Neumeister auf den Spuren von Anas Abuzaakouk
- PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horizon, Research zu Uniqa, UBM
- Christoph Rainer und Victor Eggenberger läuten die Opening Bell für Montag. Christoph ist seit heute Head of IR bei Asta Energy Solutions, Victor seit heute Head of IR bei der UBM. Hintergründe dazu in mehreren Podcasts
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Plus, SAP gesucht
Hören: https://open.spotify.com/episode/5fd6LlhqN8DuZ1ddlbwnD5
Heute ist zum 2. Mal Hans Lang von Reploid zu Gast. Das Unternehmen hat in der Vorwoche einen unangenehmen Formalfehler im Zusammenhang mit den Bestellungen der Abschlussprüfer vergangener Perioden outen müssen. Jetzt verzögert sich bei Reploid auch der Jahresabschluss 2025 - im direct market plus normalerweise kein gutes Zeichen. Reploid kommuniziert offen und damit kann sich jede(r) selbst ein Bild machen.
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.06.)
Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Flughafen Wien, OMV, Uniqa, UBM, Rosgix, Rosenbauer, Addiko Bank, Athos Immobilien, AT&S, FACC, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österrei...
» ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und RBI als heißer Kandida...
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2. Juni: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bö...
» Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfri...
» Wiener Börse Party #1168: ATX stärker, Indexgeschichten rund um AT&S und...
» PIR-News: Index-Ehren für AT&S, Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, w...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, RBI und Bajaj Mobility gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Geiger, AT&S Insights, Bernhard Haas
» ATX-Trends: Uniqa, Addiko, Strabag, VIG, RBI, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt stark
- Wiener Börse: ATX am Dienstag 1,06 Prozent im Plus
- Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Han...
- Wie Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech,...
- Wie AT&S, RBI, SBO, VIG, voestalpine und EVN für ...
- ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wow, der ATX geht gerade im absoluten Wert über den Euro-Stoxx-50, ist seit Start auch in Prozent vorne
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Passend zur Österreich-ESC-Phase (mag ich weniger) ein ATX-ESX-Marktvorfall (mag ich sehr).
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 202...
Books josefchladek.com
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M