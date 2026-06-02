Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfried Neumeister (audio cd.at)

02.06.2026, 1831 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/2w0sJ6AT6XOa1kJHXiUBHQ

Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026) Frank im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4772

https://www.onemarkets.at/de.html

Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate

Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec, Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger, Alexandra Baldessarini, Marianne Kögel, Heinz Karasek, Heiko Geiger, Bernhard Grabmayr, Frank Weingarts

Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com-----------

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/6f67JKZjZRkrquPcbGfrig

- ATX unverändert

- Mega-Volumen am Freitag mit Mayr-Melnhof-Effekt

- Gottfried Neumeister auf den Spuren von Anas Abuzaakouk

- PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horizon, Research zu Uniqa, UBM

- Christoph Rainer und Victor Eggenberger läuten die Opening Bell für Montag. Christoph ist seit heute Head of IR bei Asta Energy Solutions, Victor seit heute Head of IR bei der UBM. Hintergründe dazu in mehreren Podcasts

- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Plus, SAP gesucht

Hören: https://open.spotify.com/episode/5fd6LlhqN8DuZ1ddlbwnD5

Heute ist zum 2. Mal Hans Lang von Reploid zu Gast. Das Unternehmen hat in der Vorwoche einen unangenehmen Formalfehler im Zusammenhang mit den Bestellungen der Abschlussprüfer vergangener Perioden outen müssen. Jetzt verzögert sich bei Reploid auch der Jahresabschluss 2025 - im direct market plus normalerweise kein gutes Zeichen. Reploid kommuniziert offen und damit kann sich jede(r) selbst ein Bild machen.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.06.)

(02.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Flughafen Wien, OMV, Uniqa, UBM, Rosgix, Rosenbauer, Addiko Bank, Athos Immobilien, AT&S, FACC, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österrei...

» ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und RBI als heißer Kandida...

» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 2. Juni: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bö...

» Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfri...

» Wiener Börse Party #1168: ATX stärker, Indexgeschichten rund um AT&S und...

» PIR-News: Index-Ehren für AT&S, Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, w...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, RBI und Bajaj Mobility gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Geiger, AT&S Insights, Bernhard Haas

» ATX-Trends: Uniqa, Addiko, Strabag, VIG, RBI, FACC ...