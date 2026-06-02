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österreichischer Aktien
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Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfried Neumeister (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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02.06.2026, 1831 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/2w0sJ6AT6XOa1kJHXiUBHQ
Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026) Frank im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4772
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Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
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Hören: https://open.spotify.com/episode/5fd6LlhqN8DuZ1ddlbwnD5
Heute ist zum 2. Mal Hans Lang von Reploid zu Gast. Das Unternehmen hat in der Vorwoche einen unangenehmen Formalfehler im Zusammenhang mit den Bestellungen der Abschlussprüfer vergangener Perioden outen müssen. Jetzt verzögert sich bei Reploid auch der Jahresabschluss 2025 - im direct market plus normalerweise kein gutes Zeichen. Reploid kommuniziert offen und damit kann sich jede(r) selbst ein Bild machen.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.06.)


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