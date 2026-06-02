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Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österreichischen Markt revolutionierte (Podcast)

02.06.2026, 971 Zeichen
In der aktuellen Episode der „Zertifikate Party Österreich" auf Audio-CD spricht Host Christian Drastil mit Thomas Rainer, Head of Member Sales and Business Development bei der Wiener Börse AG, über die zentrale Rolle der Börse im heimischen Zertifikatemarkt – neun Tage vor dem 20. Zertifikate Award Austria am 11. Juni 2026. Ein Vierteljahrhundert Zertifikate-Expertise an der Wiener Börse Thomas Rainer gehört zu den profiliertesten Kennern des österreichischen Zertifikatemarktes. Seit über 25 Jahren ist er an der Wiener Börse tätig und begleitet die Produktklasse der Zertifikate praktisch seit deren Einführung Anfang der 2000er Jahre. Seine Verbundenheit mit dem Thema geht sogar noch tiefer: In einer Masterarbeit befasste er sich mit Risiko und Risikoklassifizierung im Kontext der Transparenzerhöhung im europäischen Zertifikatemarkt. Damals,...

Weiterlesen: Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österreichischen Markt revolutionierte


(02.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




 

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    02.06.2026, 971 Zeichen
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