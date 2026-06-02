Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österreichischen Markt revolutionierte (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
02.06.2026, 971 Zeichen
In der aktuellen Episode der „Zertifikate Party Österreich" auf Audio-CD spricht Host Christian Drastil mit Thomas Rainer, Head of Member Sales and Business Development bei der Wiener Börse AG, über die zentrale Rolle der Börse im heimischen Zertifikatemarkt – neun Tage vor dem 20. Zertifikate Award Austria am 11. Juni 2026. Ein Vierteljahrhundert Zertifikate-Expertise an der Wiener Börse Thomas Rainer gehört zu den profiliertesten Kennern des österreichischen Zertifikatemarktes. Seit über 25 Jahren ist er an der Wiener Börse tätig und begleitet die Produktklasse der Zertifikate praktisch seit deren Einführung Anfang der 2000er Jahre. Seine Verbundenheit mit dem Thema geht sogar noch tiefer: In einer Masterarbeit befasste er sich mit Risiko und Risikoklassifizierung im Kontext der Transparenzerhöhung im europäischen Zertifikatemarkt. Damals,...
Weiterlesen: Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österreichischen Markt revolutionierte
Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Flughafen Wien, OMV, Uniqa, UBM, Rosgix, Rosenbauer, Addiko Bank, Athos Immobilien, AT&S, FACC, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österrei...
» ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und RBI als heißer Kandida...
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2. Juni: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bö...
» Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfri...
» Wiener Börse Party #1168: ATX stärker, Indexgeschichten rund um AT&S und...
» PIR-News: Index-Ehren für AT&S, Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, w...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, RBI und Bajaj Mobility gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Geiger, AT&S Insights, Bernhard Haas
» ATX-Trends: Uniqa, Addiko, Strabag, VIG, RBI, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt stark
- Wiener Börse: ATX am Dienstag 1,06 Prozent im Plus
- Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Han...
- Wie Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech,...
- Wie AT&S, RBI, SBO, VIG, voestalpine und EVN für ...
- ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist entschieden)?, Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Antonio Moreno
Cuaderno de campo
2025
Self published
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
02.06.2026, 971 Zeichen
In der aktuellen Episode der „Zertifikate Party Österreich" auf Audio-CD spricht Host Christian Drastil mit Thomas Rainer, Head of Member Sales and Business Development bei der Wiener Börse AG, über die zentrale Rolle der Börse im heimischen Zertifikatemarkt – neun Tage vor dem 20. Zertifikate Award Austria am 11. Juni 2026. Ein Vierteljahrhundert Zertifikate-Expertise an der Wiener Börse Thomas Rainer gehört zu den profiliertesten Kennern des österreichischen Zertifikatemarktes. Seit über 25 Jahren ist er an der Wiener Börse tätig und begleitet die Produktklasse der Zertifikate praktisch seit deren Einführung Anfang der 2000er Jahre. Seine Verbundenheit mit dem Thema geht sogar noch tiefer: In einer Masterarbeit befasste er sich mit Risiko und Risikoklassifizierung im Kontext der Transparenzerhöhung im europäischen Zertifikatemarkt. Damals,...
Weiterlesen: Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österreichischen Markt revolutionierte
Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Flughafen Wien, OMV, Uniqa, UBM, Rosgix, Rosenbauer, Addiko Bank, Athos Immobilien, AT&S, FACC, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Handelsmodell den österrei...
» ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und RBI als heißer Kandida...
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2. Juni: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bö...
» Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfri...
» Wiener Börse Party #1168: ATX stärker, Indexgeschichten rund um AT&S und...
» PIR-News: Index-Ehren für AT&S, Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, w...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, RBI und Bajaj Mobility gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Geiger, AT&S Insights, Bernhard Haas
» ATX-Trends: Uniqa, Addiko, Strabag, VIG, RBI, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt stark
- Wiener Börse: ATX am Dienstag 1,06 Prozent im Plus
- Wiener Börse und Zertifikate: Wie ein eigenes Han...
- Wie Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech,...
- Wie AT&S, RBI, SBO, VIG, voestalpine und EVN für ...
- ATX im Plus: Indexaufstieg für AT&S bestätigt und...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist entschieden)?, Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope