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Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, RBI und Bajaj Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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02.06.2026, 1435 Zeichen

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Um 11:33 liegt der ATX mit +0.68 Prozent im Plus bei 6117 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.84% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.51% auf 143.1 Euro, dahinter RBI mit +2.36% auf 48.97 Euro und Bajaj Mobility AG mit +1.74% auf 20.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25239 (+0.94%, Ultimo 2025: 24490, 2.09% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +5.91% auf 78.85 Euro, dahinter Infineon mit +5.87% auf 85.07 Euro und Zalando mit +4.25% auf 23.905 Euro.

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- Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfried Neumeister
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