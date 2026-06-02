» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, RBI und Bajaj Mobility gesucht

02.06.2026, 1435 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:33 liegt der ATX mit +0.68 Prozent im Plus bei 6117 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.84% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.51% auf 143.1 Euro, dahinter RBI mit +2.36% auf 48.97 Euro und Bajaj Mobility AG mit +1.74% auf 20.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25239 (+0.94%, Ultimo 2025: 24490, 2.09% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +5.91% auf 78.85 Euro, dahinter Infineon mit +5.87% auf 85.07 Euro und Zalando mit +4.25% auf 23.905 Euro.

- PIR-News: Index-Ehren für AT&S, Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, weiterer Award für Frequentis, bei Addiko wurde nachgebessert, steigende Handelsumsätze an der Wiener Börse

- bitte unseren WM-Song hören: http://www.audio-cd.at/music

- #gabb Volumensradar: AT&S

- Nachlese: Frank Weingarts ZFA SRI, Hans Lang Reploid Aufklärung, Gottfried Neumeister

- Börsegeschichte 2. Juni: Bitte wieder so wie 2009

- Österreich-Depots: Knapp unter High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.17% vs. last #gabb, +7.61% ytd, +131.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/8731

Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721

Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702

(02.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Flughafen Wien, OMV, Uniqa, UBM, Rosgix, Rosenbauer, Addiko Bank, Athos Immobilien, AT&S, FACC, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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