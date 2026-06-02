Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, RBI und Bajaj Mobility gesucht
Autor:
Christian Drastil
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02.06.2026, 1435 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:33 liegt der ATX mit +0.68 Prozent im Plus bei 6117 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.84% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.51% auf 143.1 Euro, dahinter RBI mit +2.36% auf 48.97 Euro und Bajaj Mobility AG mit +1.74% auf 20.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25239 (+0.94%, Ultimo 2025: 24490, 2.09% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +5.91% auf 78.85 Euro, dahinter Infineon mit +5.87% auf 85.07 Euro und Zalando mit +4.25% auf 23.905 Euro.
- PIR-News: Index-Ehren für AT&S, Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, weiterer Award für Frequentis, bei Addiko wurde nachgebessert, steigende Handelsumsätze an der Wiener Börse
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- #gabb Volumensradar: AT&S
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- Börsegeschichte 2. Juni: Bitte wieder so wie 2009
- Österreich-Depots: Knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.17% vs. last #gabb, +7.61% ytd, +131.10% seit Start 2013
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Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702
Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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1.
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Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Flughafen Wien, OMV, Uniqa, UBM, Rosgix, Rosenbauer, Addiko Bank, Athos Immobilien, AT&S, FACC, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolford, Warimpex, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
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Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.
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