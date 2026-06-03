Börsegeschichte 3.6.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
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03.06.2026, 397 Zeichen
Bisher gab es an einem 3. Juni 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.06. beträgt 0,18%. Der beste 03.06. fand im Jahr 2020 mit 2,50% statt, der schlechteste 03.06. im Jahr 2009 mit -1,98%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)
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