Franz Schellhorn: Vom Skihauptschüler zum lautesten Mahner für Österreichs Wirtschaftsreformen (Podcast)
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In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S25/08" empfängt Host Christian Drastil den Leiter der Denkfabrik Agenda Austria, Franz Schellhorn, zu einem Gespräch, das von der Gasteiner Skihauptschule über die Creditanstalt und die Presse bis hin zu den drängendsten wirtschaftspolitischen Fragen Österreichs reicht. Von der Skipiste in die Bankfiliale Franz Schellhorns Weg in die Wirtschaftswelt begann ungewöhnlich: mit zehn Jahren wechselte er auf die Skihauptschule in Bad Gastein, die gerade ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Dort teilte er die Schulbank mit niemand Geringerem als Petra Kronberger, die Schellhorn als „die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten" bezeichnet – sie gewann als Erste alle Disziplinen, hörte aber bereits mit 23 auf. Eine Klasse darüber war Ulrike Maier. Schellhorn selbst war stets in der ersten...
Weiterlesen: Franz Schellhorn: Vom Skihauptschüler zum lautesten Mahner für Österreichs Wirtschaftsreformen
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