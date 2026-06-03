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PIR-News: News zu KTM, Polytec, Österreichische Post, UBM/Porr, DO & CO, Raiffeisen Top Picks (Christine Petzwinkler)

03.06.2026, 5561 Zeichen

Die Bajaj Mobility-Tochter KTM stockt den Vorstand auf. Christof Lischka übernimmt ab 1. Oktober 2026 die Position des Chief Technology and Product Officer (CTPO) der KTM AG. Er wird zukünftig die Gesamtverantwortung für die Forschung- und Fahrzeugentwicklung (F&E) übernehmen und die strategische Weiterentwicklung der Produktportfolios vorantreiben. In den vergangenen sechs Jahren war Lischka Vice President Development bei BMW Motorrad, privat fährt er bereits seit vielen Jahren KTM. Mit Gottfried Neumeister (CEO), Petra Preining (CFO), Stephan Reiff (CCO) und Christof Lischka (CTPO) ist der KTM-Vorstand nun komplett.
CEO Gottfried Neumeister, der das aktuelle Cover des Industriemagazins ziert, antwortet im Interview mit dem Magazin auf die Frage, wie KTM im Jahr 2028 aussehe (bis dahin läuft sein aktueller Vertrag): "Deutlich größer als heute, deutlich gesünder und profitabel - ohne dass ich daraus jetzt eine Guidance ableite. Aber wir sind heute schon schlanker und fokussierter. In den nächsten Quartalen werden weitere Kostensenkungen sichtbar. Wir werden wieder wachsen, aber nicht um jeden Preis. Zuerst müssen wir profitabel werden, dann skalieren wir wieder."
Bajaj Mobility AG ( Akt. Indikation:  19,86 /20,10, -0,35%)

Am Dienstag wurde die 26. Ordentliche Hauptversammlung der Polytec Holding AG in der Zentrale in Hörsching abgehalten. Der Antrag zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,20 Euro wurde zu 100 Prozent angenommen. Der Ex-Tag ist am 8. Juni, der Record-Tag am 9. Juni und der Zahl-Tag am 11. Juni.
Die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) zitieren CEO Markus Huemer von der Hauptversammlung folgendermaßen: "Wir sind stolz auf das Jahr 2025 und haben ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt." Die Lage in der Automobilindustrie bleibe herausfordernd, in der Zulieferindustrie stehe Polytec aber wesentlich besser als andere da. "Nur wer sich in der Autoindustrie den neuen Realitäten anpasst, wird sich durchsetzen", sagte Huemer laut OÖN. Wie berichtet, will das Unternehmen den Anteil des Kunststoff-Bereichs (Lebensmittelboxen, Pflanzenbehälter etc.) auf 30 Prozent steigern, das Kerngeschäft bleibe aber weiter das Autozuliefergeschäft. Vor allem die deutschen Konzerne Mercedes und Volkswagen sind die größten Abnehmer der Polytec-Produkte, wobei Mercedes im abgelaufenen Jahr Volkswagen als wichtigsten Polytec-Kunden den Rang abgelaufen hat, wie die Zeitung schreibt.
Polytec Group ( Akt. Indikation:  4,69 /4,75, -1,26%)

Die Österreichische Post nimmt ein neues digitales Leitsystem für Pakete in Betrieb und ersetzt das bisherige zentrale Paket Routing. Das neue System steuert im Hintergrund den Weg jedes einzelnen Pakets durch das Logistiknetzwerk. Es sorgt dafür, dass Pakete präziser und flexibler geroutet werden können, und schafft die Grundlage, Paketflüsse künftig gezielter anzupassen, so die Post, die in diese Neuerung insgesamt rund sechs Millionen investiert hat.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  32,20 /32,30, 0,62%)

Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer Juni-Überprüfung zwei Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Entfernt wurde Merck, neu aufgenommen wurde Mayr-Melnhof. Begründung: "Da der Kursanstieg den Abstand zu unserem Kursziel mittlerweile deutlich reduziert hat, nehmen wir Merck KGaA aus der Auswahl. Neu aufgenommen wird Mayr-Melnhof. Zwar bleibt das Marktumfeld für die Verpackungsindustrie aufgrund verhaltener Nachfrage, struktureller Überkapazitäten und steigender Inputkosten herausfordernd. Gleichzeitig sehen wir die Aktie nach der schwachen Entwicklung der vergangenen Jahre weiterhin als attraktiv bewertet an, besonders im Verhältnis zum gut gelaufenen ATX. Das konzernweite Fit-for-Future-Programm macht stärkere Fortschritte als ursprünglich erwartet und sollte mittelfristig zu einer spürbaren Verbesserung der Kostenbasis beitragen." Die Liste besteht nun aus: Amazon, Banco Santander, Danone, EON, Enel, Equinor, EVN, Fresenius, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, Microsoft, Mondelez, Novo Nordisk, Palfinger, SAP, Sanofi, SBO, Shell. "Aufgrund der breiten sektoralen Aufstellung, der geografischen Diversifizierung und der weiterhin attraktiven Bewertung einzelner Titel betrachten wir die Top Picks auch im aktuellen Umfeld als gut positioniert," so die Raiffeisen-Experten.

Die Porr will der UBM Hybridkapital in Höhe von 56,4 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Der Aufsichtsrat habe heute der geplanten Zeichnung des Hybridkapitals zugestimmt, teilt Porr mit. Die beiden Unternehmen verbindet eine jahrzehntelange Partnerschaft, der die operative Zusammenarbeit zugrunde liegt und in deren Rahmen laufend gegenseitige Projekte umgesetzt wurden und werden. Angesichts geänderter Marktbedingungen wird künftig die weitere Intensivierung dieser Partnerschaft angestrebt, betont Porr. Neben der Zeichnung des Hybridkapitals soll auch die gemeinsame Beteiligung von Porr und UBM an der UBM Hotels Management GmbH strategisch neu ausgerichtet werden, wie Porr mitteilt.
Porr ( Akt. Indikation:  40,05 /40,30, 0,56%)
UBM ( Akt. Indikation:  17,00 /17,25, -1,58%)

DO & CO will der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juli vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine Dividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie zu zahlen (Geschäftsjahr 2024/2025: 2,00 Euro je Aktie), wie das Unternehmen mitteilt. Die Geschäftszahlen für 2025/2026 werden am 11. Juni präsentiert.
DO&CO ( Akt. Indikation:  184,60 /185,20, -1,44%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)


(03.06.2026)

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Bajaj Mobility AG
Akt. Indikation:  19.52 / 19.70
Uhrzeit:  14:32:39
Veränderung zu letztem SK:  -2.19%
Letzter SK:  20.05 ( -0.50%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  32.00 / 32.15
Uhrzeit:  14:32:22
Veränderung zu letztem SK:  0.08%
Letzter SK:  32.05 ( 0.00%)

Polytec Group
Akt. Indikation:  4.71 / 4.80
Uhrzeit:  14:30:23
Veränderung zu letztem SK:  -0.52%
Letzter SK:  4.78 ( 0.84%)

Porr
Akt. Indikation:  40.10 / 40.25
Uhrzeit:  14:30:14
Veränderung zu letztem SK:  0.56%
Letzter SK:  39.95 ( -0.25%)

UBM
Akt. Indikation:  17.00 / 17.25
Uhrzeit:  14:31:09
Veränderung zu letztem SK:  -1.58%
Letzter SK:  17.40 ( -0.29%)



 

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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

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    Autor: Christine Petzwinkler

    03.06.2026, 5561 Zeichen

    Die Bajaj Mobility-Tochter KTM stockt den Vorstand auf. Christof Lischka übernimmt ab 1. Oktober 2026 die Position des Chief Technology and Product Officer (CTPO) der KTM AG. Er wird zukünftig die Gesamtverantwortung für die Forschung- und Fahrzeugentwicklung (F&E) übernehmen und die strategische Weiterentwicklung der Produktportfolios vorantreiben. In den vergangenen sechs Jahren war Lischka Vice President Development bei BMW Motorrad, privat fährt er bereits seit vielen Jahren KTM. Mit Gottfried Neumeister (CEO), Petra Preining (CFO), Stephan Reiff (CCO) und Christof Lischka (CTPO) ist der KTM-Vorstand nun komplett.
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      Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
      1927
      Librairie des arts Décoratifs

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

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