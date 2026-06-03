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Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der Wiederveranlagung (Podcast)

03.06.2026, 979 Zeichen
In der aktuellen Folge der „Zertifikate Party Österreich" auf Audio-CD spricht Host Christian Drastil mit Philipp Arnold, Leiter des Zertifikate-Sales bei Raiffeisen Zertifikate, über die meistgefragten Produktkategorien, den strategischen Umgang mit Tilgungen und die neue Börse-360-App – alles im Rahmen des Countdowns zum 20. Zertifikate-Award Austria. Zwei Jahrzehnte beim selben Arbeitgeber – eine Seltenheit in der Finanzbranche Philipp Arnold ist nicht nur Leiter des Zertifikate-Sales bei Raiffeisen Zertifikate und Vorstand im Zertifikate Forum Austria, sondern auch ein bemerkenswertes Beispiel für Kontinuität in einer Branche, die für kaum Fluktuation bekannt ist. Seit 2005 – damals noch unter dem Namen Centrobank – arbeitet Arnold beim selben Arbeitgeber. Über 20 Jahre Betriebszugehörigkeit, die er keineswegs als Stillstand empfindet: „Man muss ja auch nicht...

Weiterlesen: Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der Wiederveranlagung


(03.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

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    C. de Boer jr.



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