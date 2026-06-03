Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der Wiederveranlagung (Podcast)
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03.06.2026, 979 Zeichen
In der aktuellen Folge der „Zertifikate Party Österreich" auf Audio-CD spricht Host Christian Drastil mit Philipp Arnold, Leiter des Zertifikate-Sales bei Raiffeisen Zertifikate, über die meistgefragten Produktkategorien, den strategischen Umgang mit Tilgungen und die neue Börse-360-App – alles im Rahmen des Countdowns zum 20. Zertifikate-Award Austria. Zwei Jahrzehnte beim selben Arbeitgeber – eine Seltenheit in der Finanzbranche Philipp Arnold ist nicht nur Leiter des Zertifikate-Sales bei Raiffeisen Zertifikate und Vorstand im Zertifikate Forum Austria, sondern auch ein bemerkenswertes Beispiel für Kontinuität in einer Branche, die für kaum Fluktuation bekannt ist. Seit 2005 – damals noch unter dem Namen Centrobank – arbeitet Arnold beim selben Arbeitgeber. Über 20 Jahre Betriebszugehörigkeit, die er keineswegs als Stillstand empfindet: „Man muss ja auch nicht...
Weiterlesen: Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der Wiederveranlagung
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