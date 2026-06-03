Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, AT&S, und Strabag gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.06.2026, 1288 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:57 liegt der ATX mit -0.16 Prozent im Minus bei 6130 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.88% auf 59.55 Euro, dahinter AT&S mit +1.13% auf 151.9 Euro und Strabag mit +0.81% auf 93.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24861 ( -1.05%, Ultimo 2025: 24490, 2.59% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.94% auf 56.74 Euro, dahinter E.ON mit +1.62% auf 18.0825 Euro und Siemens Energy mit +0.87% auf 159.9 Euro.
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- #gabb Volumensradar: Bajaj Mobility, Semperit
- Nachlese: Franz Schellhorn, Thomas Rainer, Felix Lamezan-Salins
- Börsegeschichte 3.6.: Bitte wieder so wie 2020
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Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746
Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/8731
Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Zertifikate Party Österreich: Philipp Arnold, Raiffeisen, u.a. über Tilgung/Neuveranlagung (noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, OMV, Marinomed Biotech, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, DO&CO, VIG, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Wolford, Warimpex, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
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