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ATX an Fronleichnam ruhig, Verbund führt – und Palfinger feiert 27 Jahre Zeitenwende-IPO (Podcast)

04.06.2026, 949 Zeichen
In Episode #1170 der Wiener Börse Party nimmt sich Host Christian Drastil den Handelstag am Feiertag Fronleichnam vor und liefert dabei einen bunten Mix aus Marktdaten, Unternehmensnachrichten und einem bemerkenswerten Rückblick auf ein IPO, das die österreichische Börsenlandschaft nachhaltig verändert hat. Feiertagshandel mit gedämpften Volumina Auch an Fronleichnam wird an der Wiener Börse gehandelt – ein Umstand, den Christian Drastil zum Anlass nimmt, besonders auf die Handelsvolumina zu achten. Zuletzt lagen diese bei beachtlichen knapp 400 Millionen Euro täglich, was als „sehr brav" eingestuft wird. Für den Feiertag wird allerdings mit deutlich geringeren Umsätzen gerechnet. Der ATX selbst präsentiert sich zur Mittagszeit beschaulich: Ein minimales Minus steht zu Buche. An der Spitze des Index notiert Verbund mit einem Plus von...

Weiterlesen: ATX an Fronleichnam ruhig, Verbund führt – und Palfinger feiert 27 Jahre Zeitenwende-IPO


(04.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger




 

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