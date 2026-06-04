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Börsegeschichte 4. Juni: 27 Jahre Palfinger an der Wiener Börse; Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

04.06.2026, 578 Zeichen
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04.06.1999: Palfinger: Palfinger mit IPO in Wien. Emissionserlös war 42 Mio. Euro (dazu Greenshoe 4,20 Mio. Euro).

Abs. High/Low:
04.06.2007: High - Wienerberger: 52.481 Euro
Bisher gab es an einem 4. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.06. beträgt -0,25%. Der beste 04.06. fand im Jahr 1993 mit 1,26% statt, der schlechteste 04.06. im Jahr 2010 mit -4,12%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.06.)


(04.06.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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