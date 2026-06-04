Börsegeschichte 4. Juni: 27 Jahre Palfinger an der Wiener Börse; Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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04.06.2026, 578 Zeichen
04.06.1999: Palfinger: Palfinger mit IPO in Wien. Emissionserlös war 42 Mio. Euro (dazu Greenshoe 4,20 Mio. Euro).
Abs. High/Low:
04.06.2007: High - Wienerberger: 52.481 Euro
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.06.)
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