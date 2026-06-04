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Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria: Gettex baut Präsenz am österreichischen Markt aus (Podcast)

04.06.2026, 962 Zeichen
In der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD empfängt Host Christian Drastil den Vertriebschef Lars Reichel von der Handelsplattform Gettex – sieben Tage vor der Jubiläumsgala des 20. Zertifikate Award Austria am 11. Juni 2026. Von der bayerischen Börse nach Wien: Gettex und das Zertifikate Forum Austria Die Gettex, die zur Bayerischen Börse gehörende Handelsplattform, ist seit Anfang 2025 Fördermitglied im Zertifikate Forum Austria (ZFA). Für Lars Reichel, der als Head of Sales seit drei Jahren den Vertrieb strukturierter Produkte bei Gettex verantwortet, ist das Engagement in Österreich eine logische Konsequenz. Schon zuvor waren zahlreiche österreichische Orderflow-Provider an die Plattform angeschlossen. Nun will man sowohl die Präsenz vor Ort als auch die Emittentenseite weiter ausbauen. Reichel selbst bringt knapp 30...

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(04.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger




 

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