Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria: Gettex baut Präsenz am österreichischen Markt aus (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
04.06.2026, 962 Zeichen
In der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD empfängt Host Christian Drastil den Vertriebschef Lars Reichel von der Handelsplattform Gettex – sieben Tage vor der Jubiläumsgala des 20. Zertifikate Award Austria am 11. Juni 2026. Von der bayerischen Börse nach Wien: Gettex und das Zertifikate Forum Austria Die Gettex, die zur Bayerischen Börse gehörende Handelsplattform, ist seit Anfang 2025 Fördermitglied im Zertifikate Forum Austria (ZFA). Für Lars Reichel, der als Head of Sales seit drei Jahren den Vertrieb strukturierter Produkte bei Gettex verantwortet, ist das Engagement in Österreich eine logische Konsequenz. Schon zuvor waren zahlreiche österreichische Orderflow-Provider an die Plattform angeschlossen. Nun will man sowohl die Präsenz vor Ort als auch die Emittentenseite weiter ausbauen. Reichel selbst bringt knapp 30...
Weiterlesen: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria: Gettex baut Präsenz am österreichischen Markt aus
Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, AT&S, Polytec Group, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Zumtobel, SBO, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, Bawag, EuroTeleSites AG, FACC, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, RWT AG, voestalpine, Warimpex, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas leichter (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4. Juni: 27 Jahre Palfinger an der Wiener Börse; Wienerb...
» Nachlese: Lars Reichel, Philipp Arnold, Franz Schellhorn (audio cd.at)
» PIR-News: Aktienkäufe bei BAWAG, ASTA bald im SDAX, News zu Strabag, RBI...
» Fronleichnam, trotzdem Handelstag: ATX zunächst etwas schwächer (Christi...
» ATX an Fronleichnam ruhig, Verbund führt – und Palfinger feiert 27 Jahre...
» Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht,...
» Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria: Gettex baut Präsenz am öste...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Porr und Wienerberger gesucht
» Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der W...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 0,33 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: RWT am besten
- Wie RWT AG, Zumtobel, Bajaj Mobility AG, Marinome...
- Wie AT&S, voestalpine, Bawag, OMV, Verbund und St...
- Österreich-Depots: Etwas leichter (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 4. Juni: 27 Jahre Palfinger an de...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1169: ATX etwas schwächer, Polytec und Bajaj Mobility selbstbewusst und dazu ein Danke an Robert Kleedorfer
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
04.06.2026, 962 Zeichen
In der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD empfängt Host Christian Drastil den Vertriebschef Lars Reichel von der Handelsplattform Gettex – sieben Tage vor der Jubiläumsgala des 20. Zertifikate Award Austria am 11. Juni 2026. Von der bayerischen Börse nach Wien: Gettex und das Zertifikate Forum Austria Die Gettex, die zur Bayerischen Börse gehörende Handelsplattform, ist seit Anfang 2025 Fördermitglied im Zertifikate Forum Austria (ZFA). Für Lars Reichel, der als Head of Sales seit drei Jahren den Vertrieb strukturierter Produkte bei Gettex verantwortet, ist das Engagement in Österreich eine logische Konsequenz. Schon zuvor waren zahlreiche österreichische Orderflow-Provider an die Plattform angeschlossen. Nun will man sowohl die Präsenz vor Ort als auch die Emittentenseite weiter ausbauen. Reichel selbst bringt knapp 30...
Weiterlesen: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria: Gettex baut Präsenz am österreichischen Markt aus
Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, AT&S, Polytec Group, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Zumtobel, SBO, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, Bawag, EuroTeleSites AG, FACC, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, RWT AG, voestalpine, Warimpex, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas leichter (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4. Juni: 27 Jahre Palfinger an der Wiener Börse; Wienerb...
» Nachlese: Lars Reichel, Philipp Arnold, Franz Schellhorn (audio cd.at)
» PIR-News: Aktienkäufe bei BAWAG, ASTA bald im SDAX, News zu Strabag, RBI...
» Fronleichnam, trotzdem Handelstag: ATX zunächst etwas schwächer (Christi...
» ATX an Fronleichnam ruhig, Verbund führt – und Palfinger feiert 27 Jahre...
» Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht,...
» Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria: Gettex baut Präsenz am öste...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Porr und Wienerberger gesucht
» Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der W...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 0,33 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: RWT am besten
- Wie RWT AG, Zumtobel, Bajaj Mobility AG, Marinome...
- Wie AT&S, voestalpine, Bawag, OMV, Verbund und St...
- Österreich-Depots: Etwas leichter (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 4. Juni: 27 Jahre Palfinger an de...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1169: ATX etwas schwächer, Polytec und Bajaj Mobility selbstbewusst und dazu ein Danke an Robert Kleedorfer
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope