Fronleichnam, trotzdem Handelstag: ATX zunächst etwas schwächer (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
04.06.2026, 548 Zeichen
Um 11:33 liegt der ATX mit -0.23 Prozent im Minus bei 6082 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.16% auf 59.2 Euro, dahinter Porr mit +1.62% auf 40.75 Euro und Wienerberger mit +1.60% auf 24.06 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24870 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, 1.25% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.42% auf 162.83 Euro, dahinter Scout24 mit +3.80% auf 74.525 Euro und Airbus Group mit +3.29% auf 174.87 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.06.)
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