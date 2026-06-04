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PIR-News: Aktienkäufe bei BAWAG, ASTA bald im SDAX, News zu Strabag, RBI/Addiko, UBM, EAM, Research zu DO & CO (Christine Petzwinkler)

04.06.2026, 4378 Zeichen

Bawag-CEO Anas Abuzaakouk hat am 2. und am 3. Juni insgesamt 25.000 Aktien zu Preisen von im Schnitt 151,76 und 147,73 Euro erworben.
Bawag ( Akt. Indikation:  148,40 /148,70, 0,78%)

Die niederösterreichische Asta Energy Solutions AG wird zum 22. Juni 2026 in den SDAX aufgenommen. Damit sind zwei österreichische Unternehmen, nämlich Asta und Kontron, im SDAX vertreten. CEO Karl Schäcke: „Die Aufnahme in den SDAX nur wenige Monate nach unserem Börsengang ist ein außergewöhnlicher Meilenstein und eine starke Bestätigung unserer Unternehmensstrategie und operativen Performance. Sie unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere Technologiekompetenz, unsere internationale Aufstellung und unsere Positionierung am internationalen Energieinfrastrukturmarkt.“ CFO Daniela Klauser ergänzt: „Die Zugehörigkeit zum SDAX erhöht unsere Sichtbarkeit bei internationalen Investoren deutlich und stärkt unsere Positionierung am Kapitalmarkt nachhaltig. Die positive Entwicklung der Aktie seit dem Börsengang unterstreicht das Vertrauen des Marktes in unser Geschäftsmodell und unsere strategische Ausrichtung. Gleichzeitig verstehen wir die Aufnahme als Bestätigung unseres bisherigen Kurses und als Ansporn, unseren profitablen Wachstumspfad konsequent fortzusetzen.“

Im Vorfeld der Geschäftsjahreszahlen-Präsentation am 11. Juni bestätigen die NuWays-Experten die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 250,0 Euro für DO & CO. Ihr Fazit: "Das Szenario von Wachstum und Margenausweitung bleibt intakt, da kurzfristige makroökonomische Gegenwinde zunehmend eingedämmt und eingepreist zu sein scheinen."
DO&CO ( Akt. Indikation:  187,00 /187,80, 2,07%)

Der Raiffeisen Bank International wurden bis zum 3. Juni Annahmeerklärungen für insgesamt 6.775.823 Aktien der Addiko angedient. Dies entspricht 34,75 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien und schließt 1.878.167 Addiko-Aktien mit ein, die von der Alta Group d.o.o. gehalten werden und 9,63 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien entsprechen. Die Annahmefrist für das Angebot endet am 22. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ. Bekanntermaßen laufen derzeit zwei Angebot für Addiko, eines der NLB zu 33,5 Euro und jenes der RBI zu 26,5 Euro. Beide Bieter setzen für ‌einen Erfolg ihrer Angebote eine ⁠Mindestannahmequote von 75 Prozent voraus.
Addiko Bank ( Akt. Indikation:  27,00 /29,00, 0,00%)

Weiterer Bahn-Auftrag für Strabag: Der Baukonzern hat mit PKP, dem polnischen Eisenbahninfrastrukturbetreiber Polskie Linie Kolejowe S.A., einen Vertrag zur Umsetzung eines weiteren strategischen Infrastrukturprojekts in Polen unterzeichnet. Gegenstand ist der Abschnitt 2 der Eisenbahnlinie Nr. 201 zwischen Maksymilianowo und Wierzchucin. Auf einer Länge von über 31 Kilometern wird die Infrastruktur erneuert und leistungsfähiger gestaltet. Der Auftragswert beträgt rd. 255 Mio. Euro und die geplante Bauzeit liegt bei 32 Monaten ab Vertragsunterzeichnung.
Strabag ( Akt. Indikation:  93,20 /93,50, -0,37%)

Die UBM wird am 18. Juni 2026 die noch ausstehenden 56,4 Mio. Euro der Hybridanleihe 2021, eine tief nachrangige Anleihe, nach fünf Jahren, frühzeitig zurückführen. Die Emission von 100 Mio. Euro im Jahr 2021 richtete sich neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an internationalen Investoren. Bereits im Mai 2025 wurden 43,6 Mio. Euro der Hybridanleihe 2021 in die UBM Green Hybridanleihe 2025 getauscht.
UBM ( Akt. Indikation:  17,10 /17,20, 0,00%)

Die Erste Asset Management legt einen neuen Fonds mit Schwerpunkt "digitale Wirtschaft" auf. Der Erste Digital Assets setzt gezielt auf die strukturellen Wachstumstreiber der digitalen Wirtschaft und kombiniert klassische Aktienanlagen mit thematischen Investments und Krypto-Assets. „Die Digitalisierung entwickelt sich immer stärker zu einem integrierten Ökosystem, in dem Technologien, Energieversorgung und Sicherheit eng miteinander verknüpft sind. Mit dem Erste Digital Assets Fonds schaffen wir eine Lösung, die dieser Entwicklung umfassend Rechnung trägt“, sagt Markus Kaller, Head of Retail Sales bei Erste Asset Management. Der Fonds investiert gezielt in Unternehmen und Technologien rund um KI und Big Data, Cybersecurity, digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Blockchain-Technologien und ist als Multi-Asset-Lösung konzipiert.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.06.)


(04.06.2026)

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Addiko Bank
Akt. Indikation:  27.30 / 28.90
Uhrzeit:  23:00:49
Veränderung zu letztem SK:  0.36%
Letzter SK:  28.00 ( 0.00%)

Bawag
Akt. Indikation:  151.20 / 152.00
Uhrzeit:  23:00:49
Veränderung zu letztem SK:  -0.20%
Letzter SK:  151.90 ( 3.05%)

DO&CO
Akt. Indikation:  182.80 / 184.80
Uhrzeit:  23:00:49
Veränderung zu letztem SK:  0.11%
Letzter SK:  183.60 ( 0.00%)

Strabag
Akt. Indikation:  92.80 / 93.60
Uhrzeit:  23:00:49
Veränderung zu letztem SK:  0.54%
Letzter SK:  92.70 ( -1.07%)

UBM
Akt. Indikation:  16.95 / 17.30
Uhrzeit:  22:58:47
Veränderung zu letztem SK:  0.15%
Letzter SK:  17.10 ( -0.29%)



 

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    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
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    Autor: Christine Petzwinkler

    04.06.2026, 4378 Zeichen

    Bawag-CEO Anas Abuzaakouk hat am 2. und am 3. Juni insgesamt 25.000 Aktien zu Preisen von im Schnitt 151,76 und 147,73 Euro erworben.
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