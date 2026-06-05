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ATX tritt auf der Stelle – Übernahmeangebote für Semperit und Addiko Bank sorgen für Spannung (Podcast)

05.06.2026, 863 Zeichen
In der Episode #1171 der Wiener Börse Party ordnet Host Christian Drastil die aktuelle Marktlage an einem ruhigen Fenstertag ein und widmet sich den heißen Übernahmethemen rund um Semperit und die Addiko Bank – mit klaren Gedanken aus Sicht der Privatanleger. Fenstertag mit überraschend starkem Vortag Der Freitag, 5. Juni 2026, präsentiert sich an der Wiener Börse erwartungsgemäß ruhig. Der ATX notiert zur Mittagszeit nahezu unverändert . Unter den stärksten Titeln finden sich Wienerberger mit einem Plus von 2 Prozent, die RBI mit 1,4 Prozent Zuwachs und die Erste Group mit 0,9 Prozent im Plus. Auch der DAX zeigt sich wenig bewegt und notiert bei 24.909 Punkten leicht im Minus von 0,15 Prozent. Auf der Gewinnerseite in Frankfurt stechen Scout24...

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(05.06.2026)

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