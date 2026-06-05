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PIR-News: Semperit-Kernaktionärin nimmt B&C-Angebot nicht an, Porr baut in Berlin (Christine Petzwinkler)

05.06.2026, 1643 Zeichen

Noch bis zum 12. Juni läuft das Angebot der B&C Holding für bis zu 8.542.034 Aktien der Semperit. Die B&C Holding bietet bekanntlich 15,0 Euro je Semperit-Aktie. Mit einem Anteil in Höhe von 10 Prozent ist die de Krassny GmbH neben der B&C Holding, die 58,48 Prozent hält, die zweitgrößte Aktionärin von Semperit. Auf unsere Anfrage, ob man das Angebot annehmen werde, sagt uns Isabella de Krassny: "Die Bewertung von 15,0 Euro bleibt sehr unbefriedigend, daher werden wir das Angebot sicher nicht annehmen." Wie die APA nach einem Gespräch mit B&C-Geschäftsführer Patrick Lackenbucher berichtet, hätte die Holding bis zum 2. Juni Zeit gehabt, das Angebot für Semperit nachzubessern. Dies sei nicht geschehen. Auch eine Verlängerung wird es nicht geben. Begründet wird das Übernahmeangebot mit dem geringen Handelsvolumen, dies mache die Aktie für Fonds uninteressant. Der B&C Holding würde eine Übernahme aller ausstehenden Aktien rund 128 Mio. Euro kosten.
Semperit ( Akt. Indikation:  15,05 /15,10, 0,17%)

Porr baut in Berlin: Die Berlinovo Gewerbeimmobilien GmbH und die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) treiben die Entwicklung des Projekts „Holzmarktstraße 51“ im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg voran. Auf dem rund 6.360 Quadratmeter großen Grundstück entsteht bis Anfang 2030 ein urbanes Quartier, das Schwimmen, Wohnen, Arbeiten und Gewerbe in einem modernen Gebäudeensemble vereint. Mit der baulichen Realisierung wurde jetzt die PORR GmbH & Co. KGaA ZNL Berlin Hochbau beauftragt.
Porr ( Akt. Indikation:  40,15 /40,40, -0,31%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.06.)


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Semperit
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    Autor: Christine Petzwinkler

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    Noch bis zum 12. Juni läuft das Angebot der B&C Holding für bis zu 8.542.034 Aktien der Semperit. Die B&C Holding bietet bekanntlich 15,0 Euro je Semperit-Aktie. Mit einem Anteil in Höhe von 10 Prozent ist die de Krassny GmbH neben der B&C Holding, die 58,48 Prozent hält, die zweitgrößte Aktionärin von Semperit. Auf unsere Anfrage, ob man das Angebot annehmen werde, sagt uns Isabella de Krassny: "Die Bewertung von 15,0 Euro bleibt sehr unbefriedigend, daher werden wir das Angebot sicher nicht annehmen." Wie die APA nach einem Gespräch mit B&C-Geschäftsführer Patrick Lackenbucher berichtet, hätte die Holding bis zum 2. Juni Zeit gehabt, das Angebot für Semperit nachzubessern. Dies sei nicht geschehen. Auch eine Verlängerung wird es nicht geben. Begründet wird das Übernahmeangebot mit dem geringen Handelsvolumen, dies mache die Aktie für Fonds uninteressant. Der B&C Holding würde eine Übernahme aller ausstehenden Aktien rund 128 Mio. Euro kosten.
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