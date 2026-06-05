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Société Générale als einer der europäischen Hebelprodukt-Champions vor dem 20. Zertifikate Award Austria (Podcast)

05.06.2026, 1014 Zeichen
Im Rahmen der Podcast-Reihe „Zertifikate Party Österreich" auf Audio-CD sprach Host Christian Drastil mit Peter Bösenberg, Managing Director und Deputy Head Public Distribution Europe bei Société Générale Corporate and Investment Banking, über das europäische Zertifikategeschäft des Hauses, die Integration der Commerzbank-Sparte und den bevorstehenden 20. Zertifikate Award Austria. Société Générale als europäisches Zertifikate-Schwergewicht Sechs Tage vor der Verleihung des 20. Zertifikate Award Austria am 11. Juni 2026 gibt Peter Bösenberg Einblicke in die Positionierung seines Hauses. Die Société Générale betreibt ihr europäisches Zertifikategeschäft von Frankfurt am Main aus – dem Standort, an dem neben der Pariser Plattform die meisten Mitarbeiter in diesem Bereich beschäftigt sind. Von dort aus wird nicht nur der deutsche und österreichische Markt bedient, sondern ganz Europa....

Weiterlesen: Société Générale als einer der europäischen Hebelprodukt-Champions vor dem 20. Zertifikate Award Austria


(05.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Peter Bösenberg und Societe Generale feat. Commerzbank (noch 6 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




 

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