Wiener Börse am Fenstertag Vormittag etwas fester: Wienerberger, RBI und Erste Group gesucht
Autor:
Christian Drastil
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05.06.2026, 1216 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:03 liegt der ATX mit -0.04 Prozent im Minus bei 6114 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.79% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.47% auf 24.15 Euro, dahinter RBI mit +1.43% auf 49.82 Euro und Erste Group mit +0.94% auf 101.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24909 ( -0.15%, Ultimo 2025: 24490, 1.86% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +4.19% auf 77.625 Euro, dahinter Zalando mit +2.48% auf 24.36 Euro und SAP mit +2.16% auf 168.05 Euro.
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Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/8731
Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger
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