Wiener Börse am Fenstertag Vormittag etwas fester: Wienerberger, RBI und Erste Group gesucht

05.06.2026, 1216 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:03 liegt der ATX mit -0.04 Prozent im Minus bei 6114 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.79% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.47% auf 24.15 Euro, dahinter RBI mit +1.43% auf 49.82 Euro und Erste Group mit +0.94% auf 101.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24909 ( -0.15%, Ultimo 2025: 24490, 1.86% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +4.19% auf 77.625 Euro, dahinter Zalando mit +2.48% auf 24.36 Euro und SAP mit +2.16% auf 168.05 Euro.

- PIR-News: Semperit-Kernaktionärin nimmt B&C-Angebot nicht an, Porr baut in Berlin

- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Polytec auffällig

- Nachlese: Georg Bursi

- Börsegeschichte 5.6.: OMV

- Österreich-Depots: Wochenbilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +7.10% ytd, +130.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/8731

Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721

(05.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, AT&S, Polytec Group, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Zumtobel, SBO, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, Bawag, EuroTeleSites AG, FACC, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, RWT AG, voestalpine, Warimpex, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, BMW, Porsche Automobil Holding, Brenntag, Airbus Group, Scout24.

Random Partner DADAT Bank

Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse am Fenstertag Vormittag etwas fester: Wienerberger, RBI und...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a Verbund, Bawag, Palfinger, SpaceX, gette...

» ATX-Trends: AT&S, voestalpine, SBO OMV ...

» Österreich-Depots: Etwas leichter (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 4. Juni: 27 Jahre Palfinger an der Wiener Börse; Wienerb...

» Nachlese: Lars Reichel, Philipp Arnold, Franz Schellhorn (audio cd.at)

» PIR-News: Aktienkäufe bei BAWAG, ASTA bald im SDAX, News zu Strabag, RBI...

» Fronleichnam, trotzdem Handelstag: ATX zunächst etwas schwächer (Christi...

» ATX an Fronleichnam ruhig, Verbund führt – und Palfinger feiert 27 Jahre...

» Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht,...