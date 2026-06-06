SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

BNP Paribas als Seriensieger: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria läuft (Podcast)

06.06.2026, 978 Zeichen
Fünf Tage vor der Verleihung des 20. Zertifikate Awards Austria widmet sich die aktuelle Folge der „Zertifikate Party Österreich" dem Titelverteidiger in gleich mehreren Kategorien: Volker Meinel, Marketing-Manager bei BNP Paribas, gibt im Gespräch mit Host Christian Drastil Einblicke in die Strategie des Hauses und die Faszination der Zertifikatebranche. Eine beeindruckende Erfolgsbilanz Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: BNP Paribas hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Konstanz bei den österreichischen Zertifikate Awards bewiesen. In der Gesamtwertung belegte das Haus sowohl 2024 als auch 2025 den zweiten Platz. Noch eindrucksvoller ist die Dominanz in der Kategorie Hebelprodukte – sechsmal in Folge und insgesamt zwölfmal konnte BNP Paribas diesen Titel gewinnen. Hinzu kommen zwei aufeinanderfolgende Siege in der Kategorie Sekundärmarkt. Insgesamt...

Weiterlesen: BNP Paribas als Seriensieger: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria läuft


(06.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Volker Meinel, der Hebel- und Sekundärmarkt-Titelverteidiger (noch 5 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Rosenbauer, Rosgix, CA Immo, FACC, Reploid Group AG, Andritz, Mayr-Melnhof, Palfinger, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Porr, voestalpine, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Cisco, Nvidia, Fresenius Medical Care, Bayer.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» BNP Paribas als Seriensieger: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austri...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. B&C, RBI, NLB, OMV, Societe Generale, C...

» Société Générale als einer der europäischen Hebelprodukt-Champions vor d...

» Österreich-Depots: Wochenendbilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.6.: OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Georg Bursik (audio cd.at)

» PIR-News: Semperit-Kernaktionärin nimmt B&C-Angebot nicht an, Porr baut ...

» ATX tritt auf der Stelle – Übernahmeangebote für Semperit und Addiko Ban...

» Wiener Börse Party #1171: ATX unverändert, Privatanleger-Gedanken zur B&...

» Wiener Börse am Fenstertag Vormittag etwas fester: Wienerberger, RBI und...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2019
Welkrotivax Erfahrungen 2026: Praxistest KI-Trading
Wie Manz, bet-at-home.com, Infineon, AT&S, Novartis und Bayer für Gesprächsstoff sorgten
Wie Reploid Group AG, Aumann, ElringKlinger, Nokia, paragon und Zalando für Gesprächsstoff sorgten
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. B&C, RBI, NLB, OMV, Societe Generale, Commerzbank, SpaceX
Wie Infineon, Zalando, Beiersdorf, Henkel, Mercedes-Benz Group und Merck KGaA für Gesprächsstoff im DAX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2117
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Marianne Kögel, Raiffeisen Zertifikate, zu Award-Einreichungen (noch 14 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

    Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 14 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026,
    heute habe ich einen Talk mit Marianne Kögel von Raiffeisen Zertifika...

    Books josefchladek.com

    John Gossage
    LAMF (Special Edition)
    2026
    Magic Hour Press

    Masahisa Fukase
    Sasuke
    2025
    Atelier EXB

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Dimitri Bogachuk
    Atlantic
    2025
    form.

    Richard Avedon
    Nothing Personal
    1964
    Atheneum Publishers



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    06.06.2026, 978 Zeichen
    Fünf Tage vor der Verleihung des 20. Zertifikate Awards Austria widmet sich die aktuelle Folge der „Zertifikate Party Österreich" dem Titelverteidiger in gleich mehreren Kategorien: Volker Meinel, Marketing-Manager bei BNP Paribas, gibt im Gespräch mit Host Christian Drastil Einblicke in die Strategie des Hauses und die Faszination der Zertifikatebranche. Eine beeindruckende Erfolgsbilanz Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: BNP Paribas hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Konstanz bei den österreichischen Zertifikate Awards bewiesen. In der Gesamtwertung belegte das Haus sowohl 2024 als auch 2025 den zweiten Platz. Noch eindrucksvoller ist die Dominanz in der Kategorie Hebelprodukte – sechsmal in Folge und insgesamt zwölfmal konnte BNP Paribas diesen Titel gewinnen. Hinzu kommen zwei aufeinanderfolgende Siege in der Kategorie Sekundärmarkt. Insgesamt...

    Weiterlesen: BNP Paribas als Seriensieger: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria läuft


    (06.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Volker Meinel, der Hebel- und Sekundärmarkt-Titelverteidiger (noch 5 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Rosenbauer, Rosgix, CA Immo, FACC, Reploid Group AG, Andritz, Mayr-Melnhof, Palfinger, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Porr, voestalpine, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Cisco, Nvidia, Fresenius Medical Care, Bayer.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » BNP Paribas als Seriensieger: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austri...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. B&C, RBI, NLB, OMV, Societe Generale, C...

    » Société Générale als einer der europäischen Hebelprodukt-Champions vor d...

    » Österreich-Depots: Wochenendbilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 5.6.: OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Georg Bursik (audio cd.at)

    » PIR-News: Semperit-Kernaktionärin nimmt B&C-Angebot nicht an, Porr baut ...

    » ATX tritt auf der Stelle – Übernahmeangebote für Semperit und Addiko Ban...

    » Wiener Börse Party #1171: ATX unverändert, Privatanleger-Gedanken zur B&...

    » Wiener Börse am Fenstertag Vormittag etwas fester: Wienerberger, RBI und...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2019
    Welkrotivax Erfahrungen 2026: Praxistest KI-Trading
    Wie Manz, bet-at-home.com, Infineon, AT&S, Novartis und Bayer für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Reploid Group AG, Aumann, ElringKlinger, Nokia, paragon und Zalando für Gesprächsstoff sorgten
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. B&C, RBI, NLB, OMV, Societe Generale, Commerzbank, SpaceX
    Wie Infineon, Zalando, Beiersdorf, Henkel, Mercedes-Benz Group und Merck KGaA für Gesprächsstoff im DAX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2117
      Featured Partner Video

      Zertifikate Party Österreich: Marianne Kögel, Raiffeisen Zertifikate, zu Award-Einreichungen (noch 14 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

      Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 14 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026,
      heute habe ich einen Talk mit Marianne Kögel von Raiffeisen Zertifika...

      Books josefchladek.com

      John Gossage
      LAMF (Special Edition)
      2026
      Magic Hour Press

      Yusuf Sevinçli
      Tumult
      2024
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de