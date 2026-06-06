BNP Paribas als Seriensieger: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria läuft (Podcast)
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06.06.2026, 978 Zeichen
Fünf Tage vor der Verleihung des 20. Zertifikate Awards Austria widmet sich die aktuelle Folge der „Zertifikate Party Österreich" dem Titelverteidiger in gleich mehreren Kategorien: Volker Meinel, Marketing-Manager bei BNP Paribas, gibt im Gespräch mit Host Christian Drastil Einblicke in die Strategie des Hauses und die Faszination der Zertifikatebranche. Eine beeindruckende Erfolgsbilanz Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: BNP Paribas hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Konstanz bei den österreichischen Zertifikate Awards bewiesen. In der Gesamtwertung belegte das Haus sowohl 2024 als auch 2025 den zweiten Platz. Noch eindrucksvoller ist die Dominanz in der Kategorie Hebelprodukte – sechsmal in Folge und insgesamt zwölfmal konnte BNP Paribas diesen Titel gewinnen. Hinzu kommen zwei aufeinanderfolgende Siege in der Kategorie Sekundärmarkt. Insgesamt...
Weiterlesen: BNP Paribas als Seriensieger: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria läuft
Zertifikate Party Österreich: Volker Meinel, der Hebel- und Sekundärmarkt-Titelverteidiger (noch 5 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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