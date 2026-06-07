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Musik, Next Generation und der Countdown zum 20. Zertifikate Award 2026 (Podcast)

07.06.2026, 949 Zeichen
In der Episode „Zertifikate Party Österreich: Musik mit (erwachsenen) Kids von ZFA-Managerinnen" des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD zählt Host Christian Drastil weiter die letzten Tage bis zum Jubiläums-Award herunter – und widmet sich dabei einem ungewöhnlichen Doppelthema: Musik und der nächsten Generation. Vier Tage bis zum Jubiläum Der 20. Zertifikate Award 2026 rückt näher. Noch vier Tage trennen die Branche vom großen Jubiläumsevent, und Christian Drastil nutzt den Countdown, um Geschichten zu erzählen, die über das reine Finanzgeschäft hinausgehen. In dieser Folge stehen zwei Themen im Mittelpunkt: die musikalischen Verbindungen rund um das Zertifikate Forum Austria (ZFA) und die Zusammenarbeit mit jungen Talenten – wie er sagt Next Generation. Die musikalischen Wurzeln des ZFA-Podcasts Wer den Zertifikate-Podcast regelmäßig hört, kennt das...

Weiterlesen: Musik, Next Generation und der Countdown zum 20. Zertifikate Award 2026


(07.06.2026)

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    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    07.06.2026, 949 Zeichen
    In der Episode „Zertifikate Party Österreich: Musik mit (erwachsenen) Kids von ZFA-Managerinnen" des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD zählt Host Christian Drastil weiter die letzten Tage bis zum Jubiläums-Award herunter – und widmet sich dabei einem ungewöhnlichen Doppelthema: Musik und der nächsten Generation. Vier Tage bis zum Jubiläum Der 20. Zertifikate Award 2026 rückt näher. Noch vier Tage trennen die Branche vom großen Jubiläumsevent, und Christian Drastil nutzt den Countdown, um Geschichten zu erzählen, die über das reine Finanzgeschäft hinausgehen. In dieser Folge stehen zwei Themen im Mittelpunkt: die musikalischen Verbindungen rund um das Zertifikate Forum Austria (ZFA) und die Zusammenarbeit mit jungen Talenten – wie er sagt Next Generation. Die musikalischen Wurzeln des ZFA-Podcasts Wer den Zertifikate-Podcast regelmäßig hört, kennt das...

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