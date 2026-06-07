Punkterekord 2026 für Österreichs Tennis-Elite: Damen dominieren die übergreifenden Top 10 (Podcast)
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07.06.2026, 977 Zeichen
Die aktuelle Ausgabe des SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcasts von Christian Drastil liefert erfreuliche Zahlen für den österreichischen Tennissport – und eine klare Botschaft: Die Damen haben das Ruder übernommen. Neuer Punkterekord in Woche 23 – aber die Platzziffer stagniert Woche 23 des Tennisjahres 2026 brachte eine bemerkenswerte Konstellation: Einen neuen Punkterekord für die übergreifenden Top 10 der österreichischen WTA- und ATP-Spielerinnen und -Spieler, jedoch eine Verschlechterung bei der addierten Platzziffer. Der Gesamtpunktestand der Top 10 kletterte auf 6130 Punkte – der höchste Wert seit Jahresbeginn, seit Christian Drastil die Statistik lückenlos führt. Maßgeblicher Treiber war Anastasia Potapova, die allein bei den French Open 170 Punkte hinzugewann. Die Platzziffer der Top 10 addiert sich aktuell auf 1437. Das ist ein Rückschritt gegenüber...
Weiterlesen: Punkterekord 2026 für Österreichs Tennis-Elite: Damen dominieren die übergreifenden Top 10
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Punkterekord 2026 dank der Damen, Theme-Song für ATP Challenger Tulln in Vorbereitung (Hörprobe)
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