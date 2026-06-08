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ATX unter leichtem Druck – wird ein Marktsegment umbenannt? (Podcast)

08.06.2026, 887 Zeichen
In der Episode 1172 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die aktuelle Marktlage am Wiener Parkett ein und liefert dazu ein Gerücht zur Zukunft des Börsensegments Direct Market Plus. Wiener Markt im Minus, aber ohne Panik Der ATX notiert am Montagmittag mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 6.033 Punkten – kein dramatischer Rückgang, aber ein Trend, der sich bereits am Freitag abgezeichnet hat. Bemerkenswert: Die Umsätze bewegen sich trotz der negativen Tendenz im Jahresdurchschnitt. Am Freitag wurden 367 Millionen Euro umgesetzt, der Jahresdurchschnitt liegt bei 368 Millionen. Das deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck nicht übermäßig stark ist und kein panischer Ausverkauf stattfindet. Bei den Einzelwerten zeigt sich ein differenziertes Bild. Als Top-Performer kann sich die UBM...

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(08.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1172: ATX etwas unter Druck, Fit (Group) ist ein Schlagwort für eine potenzielle Umbennung des direct market plus




 

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    Wiener Börse Party #1172: ATX etwas unter Druck, Fit (Group) ist ein Schlagwort für eine potenzielle Umbennung des direct market plus

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

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