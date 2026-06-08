Börsegeschichte 8.6.: Bitte wieder so wie 1994 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

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08.06.2026, 397 Zeichen

Bisher gab es an einem 8. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.06. beträgt -0,15%. Der beste 08.06. fand im Jahr 1994 mit 3,60% statt, der schlechteste 08.06. im Jahr 2006 mit -4,05%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.06. so: 0,00%

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.06.)


(08.06.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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    Bisher gab es an einem 8. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.06. beträgt -0,15%. Der beste 08.06. fand im Jahr 1994 mit 3,60% statt, der schlechteste 08.06. im Jahr 2006 mit -4,05%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.06. so: 0,00%

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