Börsegeschichte 8.6.: Bitte wieder so wie 1994 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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08.06.2026, 397 Zeichen
Bisher gab es an einem 8. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.06. beträgt -0,15%. Der beste 08.06. fand im Jahr 1994 mit 3,60% statt, der schlechteste 08.06. im Jahr 2006 mit -4,05%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.06. so: 0,00%
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.06.)
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