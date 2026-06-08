Börsepeople im Podcast S25/09: Philipp Pölzl
Autor:
Christian Drastil
>> Website
08.06.2026, 1768 Zeichen
https://audio-cd.at/page/podcast/8773/
https://open.spotify.com/episode/70jxkZLABY1ok8YzLTfbHD
Philipp Pölzl ist Co-Founder & Vice President Operations bei Emerald Horizon. Im Podcast bestätigt er die Börsepläne des Deep-Tech-Unternehmens mit Sitz in Graz. Und es könnte sehr bald an die Wiener Börse gehen. Darüber sprechen wir natürlich, aber auch über einen langjährigen Hintergrund in der Finanzbranche (ein Umstand, der förderlich ist), über Small Modular Reaktoren und SMRX, über Norbert Hofer und dazu den Weltmeistertitel im Flag-Football.
https://emerald-horizon.com
https://emerald-horizon.com/en/podcast-energy-everywhere/
Norbert Hofer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8585
https://www.amazon.de/Quarterback-Mein-ersten-Flagfootball-Weltmeistertitel/dp/3347752309
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Börsepeople im Podcast S25/09: Philipp Pölzl
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/70jxkZLABY1ok8YzLTfbHD
Börsepeople im Podcast S25/09: Philipp Pölzl - Philipp Pölzl ist Co-Founder & Vice President Operations bei Emerald Horizon. Im Podcast bestätigt er die Börsepläne des Deep-Tech-Unternehmens mit Sitz in Graz. Und es könnte sehr bald an die Wiener Börse gehen. Darüber sprechen wir natürlich, aber auch über einen langjährigen Hintergrund in der Finanzbranche (ein Umstand, der förderlich ist), über Small Modular Reaktoren und SMRX, über Norbert Hofer und dazu den Weltmeistertitel im Flag-Football.
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