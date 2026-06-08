Deutsche Börse Frankfurt und der österreichische Zertifikatemarkt: Eine Partnerschaft mit Geschichte (Podcast)
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08.06.2026, 1053 Zeichen
Nur noch drei Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026 – im Countdown-Podcast auf Audio-CD spricht Host Christian Drastil mit Axel Schmidt, Head of Business Development bei der Deutsche Börse in Frankfurt, über die Verbindung zwischen dem deutschen Börsengiganten und dem österreichischen Zertifikatemarkt. 20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Eine Erfolgsgeschichte aus Frankfurter Perspektive Die Deutsche Börse Frankfurt blickt als langjähriger Partner des Zertifikate-Forums Austria mit Stolz auf dessen Jubiläum. Axel Schmidt gratuliert zum 20-jährigen Bestehen und bezeichnet die Entwicklung als „beeindruckende Erfolgsgeschichte". Die Partnerschaft ist dabei kein Zufall, sondern strategisch motiviert: Die Deutsche Börse will den Markt für strukturierte Produkte nicht nur in Deutschland, sondern europaweit weiterentwickeln – und Österreich spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Entwicklung der Asset-Klasse strukturierte Produkte...
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