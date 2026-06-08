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Emerald Horizon AG: Vom Finanzprodukt-Entwickler zum SMR-Pionier an der Wiener Börse (Podcast)

08.06.2026, 1027 Zeichen
In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S25/09" empfängt Host Christian Drastil den Co-Founder und Vice President Operations der Emerald Horizon AG, Philipp Pölzl, zu einem ausführlichen Gespräch über Gründungsgeschichte, Technologie und den bevorstehenden Börsegang des österreichischen Green-Tech-Unternehmens. Was als Suche nach alternativen Investmentmöglichkeiten begann, hat sich zu einem der ambitioniertesten Energietechnologie-Projekte Österreichs entwickelt. Die Emerald Horizon AG plant noch im Juni 2026 den Gang an die Wiener Börse – mit einer Investmentstory, die Small Modular Reactors, thermische Speicherlösungen und die drängendste Frage unserer Zeit vereint: Woher kommt der Strom der Zukunft? Von Q-Basis zur Energietechnologie: Der ungewöhnliche Gründerweg Die Geschichte der Emerald Horizon beginnt nicht in einem Labor, sondern in der Welt der alternativen Investments. Philipp Pölzl, der sowohl...

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(08.06.2026)

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