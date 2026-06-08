Nachlese: Philipp Pölzl, WTA Damen, Felice, Niki Nemeth, Peter Bösenberg, Volker Meinel, Judith Pap (audio cd.at)

08.06.2026, 2375 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/70jxkZLABY1ok8YzLTfbHD

Philipp Pölzl ist Co-Founder & Vice President Operations bei Emerald Horizon. Im Podcast bestätigt er die Börsepläne des Deep-Tech-Unternehmens mit Sitz in Graz. Und es könnte sehr bald an die Wiener Börse gehen. Darüber sprechen wir natürlich, aber auch über einen langjährigen Hintergrund in der Finanzbranche (ein Umstand, der förderlich ist), über Small Modular Reaktoren und SMRX, über Norbert Hofer und dazu den Weltmeistertitel im Flag-Football.

https://emerald-horizon.com

https://emerald-horizon.com/en/podcast-energy-everywhere/

Norbert Hofer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8585

https://www.amazon.de/Quarterback-Mein-ersten-Flagfootball-Weltmeistertitel/dp/3347752309

Hören: https://open.spotify.com/episode/7CW8g0mameVcMIvyuWxk2M

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Punkterekord 2026 dank der Damen, Theme-Song für ATP Challenger Tulln in Vorbereitung (Hörprobe)

WM-Song: http://www.audio-cd.at/music

https://mumak.me

https://www.win2day.at

Hören: https://open.spotify.com/episode/6TyMXcXRiyDGNG72iOrlxU

Zertifikate Party Österreich: Musik mit (erwachsenen) Kids von ZFA-Managerinnen (noch 4 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Hören: https://open.spotify.com/episode/52RUAIJm6CW4jCZwhzGAJt

Zertifikate Party Österreich: Volker Meinel, der Hebel- und Sekundärmarkt-Titelverteidiger mit BNP (noch 5 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Hören: https://open.spotify.com/episode/2QdiVW7UaONVYYsPmHwJAQ

Zertifikate Party Österreich: Peter Bösenberg und Societe Generale feat. Commerzbank (noch 6 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/1zRfB40CUhEIT6wzTYEHKH

- ATX unverändert

- was den Feiertagshandel gestern betrifft, so hab ich mich getäuscht

- Privatanleger-Gedanken zur B&C, RBI und NLB

- PIR-News: Semperit, Porr

- Vintage: Hello again, OMV

- Judith Pap läutet die Opening Bell für Freitag. Die Stimme des Kinderradios Radino hat für meinen 20-Jahre-ZFA-Podcast-Countdown die Gründungsmotivation eingelesen. Der Countdown endet kommende Woche nach 20 Folgen und dann kommt der Award

- Börse Frankfurt mit DAX leicht im Minus, Scout24 gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.06.)

(08.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1172: ATX etwas unter Druck, Fit (Group) ist ein Schlagwort für eine potenzielle Umbennung des direct market plus

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Rosenbauer, Rosgix, CA Immo, FACC, Reploid Group AG, Andritz, Mayr-Melnhof, Palfinger, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Porr, voestalpine, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Cisco, Nvidia, Fresenius Medical Care, Bayer.

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