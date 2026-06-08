PIR-News: Neue Aktie für die Wiener Börse, News zu Strabag und Andritz, Aktienkäufe bei Bawag, Research zu Agrana, Reploid auf Messe in Turin (Christine Petzwinkler)

08.06.2026, 3134 Zeichen

Neuzugang an der Wiener Börse: Das deutsche Nahrungsergänzungs-Unternehmen FIT Group AG listet seine Aktien ab 18. Juni im direct market plus der Wiener Börse. "Mit der Notierung im Vienna MTF der Wiener Börse wird eine handelbare Struktur für bestehende und künftige Aktionärinnen und Aktionäre geschaffen und zugleich die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt erhöht," heißt es seitens des Unternehmens. Die FIT Group AG ist den Angaben zufolge "ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit Fokus auf Health-, Performance- und Nutrition-Produkte."

Andritz hat eine Druckzerfaserungsanlage an die Vanachai Group Public Company nach Chonburi in Thailand geliefert. Diese Anlage wurde nun in Betrieb genommen. Die Druckzerfaserungsanlage ist für die Verarbeitung von Hartholz und verschiedenen Holzmischungen ausgelegt. „Die erfolgreiche Inbetriebnahme ist ein bedeutender Moment für uns“, sagt Phumsakdi Chullavullibha, Assistant Managing Director bei Vanachai. Vanachai Group Public Company Ltd. zählt zu den führenden Herstellern von Holzwerkstoffprodukten in Thailand, darunter MDF-Platten, Spanplatten und OSB (Oriented Strand Board).

Andritz ( Akt. Indikation: 75,80 /76,00, -0,65%)

Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) übernimmt für weitere fünf Jahre das Technische Facility Management des Finanzministeriums in Berlin und ist damit weiterhin für den sicheren und effizienten Betrieb zentraler Bundesliegenschaften verantwortlich. Die betreuten Liegenschaften mit 134.300 Quadratmetern Fläche umfassen das Detlev-Rohwedder-Haus in der Wilhelmstraße, das neben dem BMF in Teilbereichen vom Bundesrat genutzt wird, sowie den sogenannten Postblock in der Mauerstraße (ehemaliges Reichspostamt). Beide Gebäudekomplexe sind denkmalgeschützt und bestehen aus mehreren Bauteilen.

Strabag ( Akt. Indikation: 90,20 /90,60, -1,63%)

Aktienkäufe: Bawag-Vorstandsmitglied Guido Jestädt hat am 3. und 4 Juni jeweils 200 Aktien zu je 148,0 Euro bzw. 149,0 Euro über die Wiener Börse erworben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Bawag ( Akt. Indikation: 150,10 /150,40, -0,36%)

Die Analysten von Oddo BHF bestätigen die Hold-Empfehlung mit Kursziel 12,4 Euro für die Agrana-Aktie. Ihr Fazit: "Während die Fortschritte des Managements bei Kosteneinsparungen ermutigend sind, sehen wir die Erholung im Zuckergeschäft inzwischen langsamer und unsicherer als zuvor angenommen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass eine Rückkehr in die Gewinnzone im ACS-Zuckersegment bis zum GJ 2028/29 erreichbar ist, sehen dies jedoch zunehmend abhängig von der erfolgreichen Umsetzung der Einsparmaßnahmen im Rahmen des „Next Level“-Programms, die den Break-even-Punkt senken sollen."

Agrana ( Akt. Indikation: 11,60 /11,80, -1,27%)

Reploid ist auf der Fachkonferenz IFW - Insects to Feed the World, die vom 9. bis 12. Juni 2026 in Turin stattfindet, vertreten. Das Unternehmen gibt Einblick in seinen ganzheitlichen Ansatz, von der Reststoffverwertung mit dezentralen ReFarmUnits, bis zu dem fertigen Düngemittel, Nutztier- und Haustierfutter.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.06.)

(08.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1172: ATX etwas unter Druck, Fit (Group) ist ein Schlagwort für eine potenzielle Umbennung des direct market plus

Akt. Indikation: 11.55 / 11.60

Uhrzeit: 15:20:57

Veränderung zu letztem SK: -2.32%

Letzter SK: 11.85 ( 1.72%)

Akt. Indikation: 76.10 / 76.30

Uhrzeit: 15:20:37

Veränderung zu letztem SK: -0.26%

Letzter SK: 76.40 ( -1.80%)

Akt. Indikation: 150.60 / 150.80

Uhrzeit: 15:22:59

Veränderung zu letztem SK: -0.07%

Letzter SK: 150.80 ( -0.72%)

Akt. Indikation: 90.80 / 91.10

Uhrzeit: 15:22:22

Veränderung zu letztem SK: -1.03%

Letzter SK: 91.90 ( -0.86%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Rosenbauer, Rosgix, CA Immo, FACC, Reploid Group AG, Andritz, Mayr-Melnhof, Palfinger, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Porr, voestalpine, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Cisco, Nvidia, Fresenius Medical Care, Bayer.

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