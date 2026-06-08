» Wiener Börse zu Mittag leichter: UBM, Flughafen und Bawag gesucht

08.06.2026, 1386 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:09 liegt der ATX mit -0.84 Prozent im Minus bei 6033 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 13.27% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.02% auf 17.275 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.00% auf 50.5 Euro und Bawag mit -0.36% auf 150.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24630 ( -0.52%, Ultimo 2025: 24490, 1.10% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +1.18% auf 78.215 Euro, dahinter Porsche Automobil Holding mit +1.10% auf 30.905 Euro und RWE mit +0.68% auf 56.38 Euro.

- PIR-News: Neue Aktie für die Wiener Börse, News zu Strabag und Andritz, Aktienkäufe bei Bawag, Research zu Agrana, Reploid auf Messe in Turin

- Unser Volumensradar sagt: Polytec, Semperit, AT&S

- Nachlese: Philipp Pölzl, WTA Damen, Felice, Niki Nemeth, Peter Bösenberg, Volker Meinel, Judith Pap

- Börsegeschichte 8.6.: Bitte wieder so wie 1994

- Österreich-Depots: Schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.96% vs. last #gabb, +6.07% ytd, +127.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/87

(08.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1172: ATX etwas unter Druck, Fit (Group) ist ein Schlagwort für eine potenzielle Umbennung des direct market plus

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Rosenbauer, Rosgix, CA Immo, FACC, Reploid Group AG, Andritz, Mayr-Melnhof, Palfinger, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Porr, voestalpine, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, IBM, Cisco, Nvidia, Fresenius Medical Care, Bayer.

Random Partner VIG

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1172: ATX etwas unter Druck, Fit (Group) ist ein Sch...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: UBM, Flughafen und Bawag gesucht

» ATX-Trends: Andritz, Porr, AT&S, Semperit ...

» Börsepeople im Podcast S25/09: Philipp Pölzl

» Musik, Next Generation und der Countdown zum 20. Zertifikate Award 2026 ...

» Punkterekord 2026 für Österreichs Tennis-Elite: Damen dominieren die übe...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Volker Meinel BNP Paribas

» BNP Paribas als Seriensieger: Countdown zum 20. Zertifikate Award Austri...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. B&C, RBI, NLB, OMV, Societe Generale, C...

» Société Générale als einer der europäischen Hebelprodukt-Champions vor d...