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Wiener Börse zu Mittag leichter: UBM, Flughafen und Bawag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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08.06.2026, 1386 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:09 liegt der ATX mit -0.84 Prozent im Minus bei 6033 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 13.27% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.02% auf 17.275 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.00% auf 50.5 Euro und Bawag mit -0.36% auf 150.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24630 ( -0.52%, Ultimo 2025: 24490, 1.10% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +1.18% auf 78.215 Euro, dahinter Porsche Automobil Holding mit +1.10% auf 30.905 Euro und RWE mit +0.68% auf 56.38 Euro.

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-  Unser Volumensradar sagt: Polytec, Semperit, AT&S
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- Börsegeschichte 8.6.: Bitte wieder so wie 1994
- Österreich-Depots: Schwächer
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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749
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Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/87


(08.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1172: ATX etwas unter Druck, Fit (Group) ist ein Schlagwort für eine potenzielle Umbennung des direct market plus




 

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    Autor: Christian Drastil

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