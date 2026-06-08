Wiener Börse zu Mittag leichter: UBM, Flughafen und Bawag gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
08.06.2026, 1386 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:09 liegt der ATX mit -0.84 Prozent im Minus bei 6033 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 13.27% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.02% auf 17.275 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.00% auf 50.5 Euro und Bawag mit -0.36% auf 150.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24630 ( -0.52%, Ultimo 2025: 24490, 1.10% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +1.18% auf 78.215 Euro, dahinter Porsche Automobil Holding mit +1.10% auf 30.905 Euro und RWE mit +0.68% auf 56.38 Euro.
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- Börsegeschichte 8.6.: Bitte wieder so wie 1994
- Österreich-Depots: Schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.96% vs. last #gabb, +6.07% ytd, +127.80% seit Start 2013
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Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749
Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746
Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/87
Wiener Börse Party #1172: ATX etwas unter Druck, Fit (Group) ist ein Schlagwort für eine potenzielle Umbennung des direct market plus
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1.
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Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
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