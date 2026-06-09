ATX verteidigt die 6000-Punkte-Marke und startet Erholungsmove (Podcast)
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09.06.2026, 908 Zeichen
In der Episode 1173 der Wiener Börse Party widmet sich Moderator Christian Drastil einem „Legends Day" am österreichischen Kapitalmarkt – mit Eduard Zehetner an der Opening Bell und einem besonderen Jubiläum für George Soros – eingebettet in einen Handelstag, der nach zwei schwächeren Sitzungen wieder deutlich nach oben zeigt. Die 6000er-Marke als psychologische Stütze Nach zwei schwachen Handelstagen hat der ATX die symbolisch wichtige 6000-Punkte-Marke zunächst verteidigt. Am Dienstagmittag notierte der österreichische Leitindex bereits wieder bei 6065 Punkten, was einem Plus von 0,98 Prozent entsprach. Die Erleichterung über das Halten dieser runden Marke war spürbar – „die 6000 im ATX scheinen mal fürs Erste gehalten zu haben und heute geht es nach oben", fasste Drastil die Stimmungslage zusammen. Die Top-Performer...
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