Börsegeschichte 9.6.: George Soros (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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09.06.2026, 454 Zeichen
Geburtstage:
12.08.1930: George Soros: Investor 35000 Tage
Bisher gab es an einem 9. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.06. beträgt 0,01%. Der beste 09.06. fand im Jahr 2010 mit 2,39% statt, der schlechteste 09.06. im Jahr 2020 mit -2,45%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.06.)
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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
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