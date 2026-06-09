Deutsche Bank X-markets: Aufstieg und Ende eines Zertifikate-Schwergewichts am österreichischen Markt (Podcast)
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09.06.2026, 1103 Zeichen
Im Rahmen der Podcast-Reihe „Zertifikate Party Österreich" widmet sich Host Christian Drastil zwei Tage vor dem 20. Zertifikate Award Austria 2026 den ehemaligen Playern des österreichischen Zertifikatemarkts – allesamt mit „X-Faktor", wie er es nennt. Im Mittelpunkt der Episode steht die Geschichte von Deutsche Bank X-markets, erzählt aus der Perspektive von Christian-Hendrik Knappe, dem langjährigen Österreich-Verantwortlichen des Emittenten. Sein Rückblick ist zugleich ein Stück Finanzmarktgeschichte: Er dokumentiert, wie internationale Emissionshäuser den österreichischen Zertifikatemarkt prägten, wie kreatives Marketing eine Nische eroberte – und wie eine strategische Konzernentscheidung ein ganzes Geschäftsfeld über Nacht beenden kann. Die Konsolidierungswelle: Wo die ehemaligen Player geblieben sind Der österreichische Zertifikatemarkt hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine massive Konsolidierung erlebt. Drastil rekapituliert, wie einstige Schwergewichte nach...
Weiterlesen: Deutsche Bank X-markets: Aufstieg und Ende eines Zertifikate-Schwergewichts am österreichischen Markt
Zertifikate Party Österreich: X-Faktor mit Christian Knappe, Mathias Schölzel, Pedram Payami (noch 2 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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