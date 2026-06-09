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SpaceX-IPO: Warum österreichische Banken schweigen müssen – und deutsche Broker laut werben dürfen (Podcast)

09.06.2026, 1089 Zeichen
In der 36. Episode des Private Investor Relations Podcasts greift Host Christian Drastil ein Thema auf, das Anleger diesseits und jenseits der Grenze gleichermaßen beschäftigt: den bevorstehenden Börsengang von SpaceX und die überraschend unterschiedliche Informationslage in Deutschland und Österreich. Der Hype um das SpaceX-IPO Das SpaceX-IPO zählt zu den meistdiskutierten Börsengängen der jüngeren Vergangenheit. Privatanleger in ganz Europa beobachten, wie insbesondere deutsche Broker aktiv den Zugang zum Börsengang bewerben. Doch wer aufmerksam hinschaut, bemerkt ein auffälliges Muster: Während aus Deutschland laute Werbebotschaften kommen, herrscht bei österreichischen Banken weitgehend Stille. Der Grund dafür ist nicht mangelndes Interesse, sondern europäisches Wertpapierrecht – wie Max Clary, Privatkundenvorstand der Erste Bank, in einem vielbeachteten LinkedIn-Posting aufgeklärt hat. Der regulatorische Hintergrund: EU-Prospektverordnung als Schlüssel Die...

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(09.06.2026)

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