» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Bajaj Mobility und Erste Group gesucht

09.06.2026, 1273 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:00 liegt der ATX mit +0.98 Prozent im Plus bei 6065 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 13.87% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.26% auf 146.1 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.75% auf 18.66 Euro und Erste Group mit +2.18% auf 103.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24739 (+0.50%, Ultimo 2025: 24490, 0.52% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +4.88% auf 79.48 Euro, dahinter Infineon mit +3.48% auf 80.96 Euro und Deutsche Bank mit +2.47% auf 27.985 Euro.

- PIR-News: Deal bei Strabag, neue Post-Lösung, höheres Kursziel für Erste Group-Aktie

- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, Polytec, AT&S

- Nachlese: Axel Schmidt Deutsche Börse Frankfurt, Thomas Bobek

- Börsegeschichte 9.6.: George Soros

- Österreich-Depots: Fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.61% vs. last #gabb, +6.72% ytd, +129.20% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/87

(09.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Axel Schmidt zur Verbindung Deutsche Börse Frankfurt / ZFA (noch 3 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Semperit, Polytec Group, AT&S, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Fabasoft, CA Immo, Reploid Group AG, Lenzing, Strabag, Marinomed Biotech, OMV, Rath AG, VAS AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Agrana, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, MTU Aero Engines, Siemens, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Continental.

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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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