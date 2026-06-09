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Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Bajaj Mobility und Erste Group gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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09.06.2026, 1273 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:00 liegt der ATX mit +0.98 Prozent im Plus bei 6065 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 13.87% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.26% auf 146.1 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.75% auf 18.66 Euro und Erste Group mit +2.18% auf 103.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24739 (+0.50%, Ultimo 2025: 24490, 0.52% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +4.88% auf 79.48 Euro, dahinter Infineon mit +3.48% auf 80.96 Euro und Deutsche Bank mit +2.47% auf 27.985 Euro.

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- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, Polytec, AT&S
- Nachlese: Axel Schmidt Deutsche Börse Frankfurt, Thomas Bobek
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Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/87


(09.06.2026)

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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

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    Autor: Christian Drastil

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