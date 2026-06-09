Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Bajaj Mobility und Erste Group gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
09.06.2026, 1273 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:00 liegt der ATX mit +0.98 Prozent im Plus bei 6065 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 13.87% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.26% auf 146.1 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.75% auf 18.66 Euro und Erste Group mit +2.18% auf 103.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24739 (+0.50%, Ultimo 2025: 24490, 0.52% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +4.88% auf 79.48 Euro, dahinter Infineon mit +3.48% auf 80.96 Euro und Deutsche Bank mit +2.47% auf 27.985 Euro.
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- Österreich-Depots: Fester
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Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749
Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746
Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/87
Zertifikate Party Österreich: Axel Schmidt zur Verbindung Deutsche Börse Frankfurt / ZFA (noch 3 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
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