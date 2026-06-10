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ATX rutscht unter 6.000 Punkte – Wienerberger-Abstufung, Addiko-Übernahmepoker und die Suche nach INNIO (Podcast)

10.06.2026, 984 Zeichen
In der Episode #1174 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil ein dichtes Lagebild eines schwächeren Handelstags an der Wiener Börse – garniert mit Research-Updates, Übernahmenachrichten und einer bemerkenswerten Hürde für Privatanleger. ATX verliert die 6.000er-Marke – vorerst Was sich bereits am Vortag andeutete, wurde am Mittwoch Realität: Der ATX konnte die psychologisch wichtige Marke von 6.000 Punkten nicht halten. Der österreichische Leitindex notierte rund ein Prozent im Minus. Noch am Dienstag zu Mittag hatte Drastil die Stabilität der 6.000er-Schwelle betont, doch schon am Nachmittag bröckelte die Unterstützung. Unter den wenigen Lichtblicken des Tages ragte Polytec mit einem Plus von einem Prozent heraus, während Post und UBM jeweils knapp unverändert notierten. Bemerkenswert bleiben die Handelsvolumina: Am Vortag wurden 412...

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(10.06.2026)

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