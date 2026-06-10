Börsegeschichte 10.6.: Frauenthal, Post, CPI Europe (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

10.06.2026, 700 Zeichen

IPOs:

10.06.1991: Frauenthal: Frauenthal mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,13 Mrd. ATS.



over MA200:

10.06.2013: Österreichische Post: Am längsten über MA200: 543 Tage (endete am: 10.06.2013) zum Kalender



under MA200:

10.06.2009: CPI Europe AG: Am längsten unter MA200: 366 Tage (endete am: 10.06.2009)

Bisher gab es an einem 10. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.06. beträgt -0,18%. Der beste 10.06. fand im Jahr 2010 mit 3,04% statt, der schlechteste 10.06. im Jahr 2022 mit -3,30%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.06.)

(10.06.2026)

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Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Licht und Schatten - Felix Lamezan, Stratvice, reiht Marterbauers Budgetrede aus Kapitalmarktsicht ein

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, Zumtobel, RHI Magnesita, UBM, EuroTeleSites AG, Bawag, ATX Prime, voestalpine, Wienerberger, Frequentis, Addiko Bank, EVN, OMV, RBI, Rath AG, SW Umwelttechnik, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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