Börsegeschichte 10.6.: Frauenthal, Post, CPI Europe (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

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10.06.2013: Österreichische Post: Am längsten über MA200: 543 Tage (endete am: 10.06.2013) zum Kalender

under MA200:
10.06.2009: CPI Europe AG: Am längsten unter MA200: 366 Tage (endete am: 10.06.2009)

Bisher gab es an einem 10. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.06. beträgt -0,18%. Der beste 10.06. fand im Jahr 2010 mit 3,04% statt, der schlechteste 10.06. im Jahr 2022 mit -3,30%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.06.)


(10.06.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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