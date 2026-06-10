Börsegeschichte 10.6.: Frauenthal, Post, CPI Europe (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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10.06.2026, 700 Zeichen
IPOs:
10.06.1991: Frauenthal: Frauenthal mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,13 Mrd. ATS.
over MA200:
10.06.2013: Österreichische Post: Am längsten über MA200: 543 Tage (endete am: 10.06.2013) zum Kalender
under MA200:
10.06.2009: CPI Europe AG: Am längsten unter MA200: 366 Tage (endete am: 10.06.2009)
Bisher gab es an einem 10. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.06. beträgt -0,18%. Der beste 10.06. fand im Jahr 2010 mit 3,04% statt, der schlechteste 10.06. im Jahr 2022 mit -3,30%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.06.)
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