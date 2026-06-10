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Nachlese: Heike Arbter Eusipa, Christian-Hendrik Knappe, Max Clary SpaceX, Eduard Zehetner (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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10.06.2026, 2396 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/1JhFKr8srfp0KHnoCnsaGo
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 1 Tag bis zum 20. Zertifikate Award 2026 und meinen heutigen Gast mag ich nicht einfach so vorstellen, sondern wirklich anmoderieren: Heike Arbter ist seit den 90-igern in verschiedenen Führungspositionen am Kapitalmarkt tätig, hat das Zertifikategeschäft von Raiffeisen damals noch in der Raiffeisen Centro Bank und seit Dezember 2022 in der RBI erfolgreich aufgebaut, verantwortet heute in der Raiffeisen Bank International den Bereich „Raiffeisen Certificates, Retail Bonds and Equity Trading“ und ist bereits seit Mai 2016, (10 Jahre genau) Präsidentin der EUSIPA – dem europäischen Dachverband für Strukturierte Produkte. Sie ist auch im ZFA sehr aktiv: Seit der ZFA Gründung 2006 im Vorstand, von 2009 – 2019 Vorstandsvorsitzende. 2019 Wechsel in den Aufsichtsrat des ZFA, dem sie bis heute vorsitzt.
Das Thema heute: Die europäische Eusipa. Und morgen natürlich nur noch die Awards ...
https://eusipa.org
http://raiffeisenzertifikate.at

Hören: https://open.spotify.com/episode/47cTPnn3uHwodZsYQCMt9c
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 2 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute geht es um ehemalige Player mit X-Faktor: ABN Amro, RBS, Commerzbank, Sal. Oppenheim und natürlich DB X-Markets von der Deutsche Bank, da haben wir O-Ton von Christian-Hendrik Knappe. Und Mathias Schölzel ist ja mit der UBS sehr aktiv, Volker Meinel mit BNP Paribas. Christian-Hendrik im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4780

Hören: https://open.spotify.com/episode/6PMcyDb3NQfMVW0Xcn0MmS
Private Investor Relations Podcast #36: Danke, Max Clary (Erste), für die Österreich-Aufklärung in Bezug auf das SpaceX-IPO

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/49WupmPQT8wEGpAtfHf1hA
- ATX stärker
- AT&S noch stärker
- PIR-News: Deal bei Strabag, neue Post-Lösung, höheres Kursziel für Erste Group-Aktie
- Eduard Zehetner läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Hall of Famer des Österreichischen Kapitalmarkts (Telekom Austria, RHI, Immofinanz, Immoeast, Buwog) lässt die Finanzmarktszene herzlichst grüssen
- Vintage: George Soros
- Börse Frankfurt mit DAX im Plus, Symrise gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.06.)


(10.06.2026)

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Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Licht und Schatten - Felix Lamezan, Stratvice, reiht Marterbauers Budgetrede aus Kapitalmarktsicht ein




 

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