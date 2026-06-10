Wiener Börse zu Mittag leichter: Polytec, Post und UBM gesucht
Autor:
Christian Drastil
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10.06.2026, 1536 Zeichen
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Um 14:09 liegt der ATX mit -1.01 Prozent im Minus bei 5948 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +1.58% auf 4.815 Euro, dahinter Österreichische Post mit +0.95% auf 31.95 Euro und UBM mit +0.58% auf 17.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24224 ( -0.86%, Ultimo 2025: 24490, -0.23% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +1.65% auf 37.785 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.27% auf 39.12 Euro und Deutsche Telekom mit +1.24% auf 28.125 Euro.
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