» Wiener Börse zu Mittag leichter: Polytec, Post und UBM gesucht

10.06.2026, 1536 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:09 liegt der ATX mit -1.01 Prozent im Minus bei 5948 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +1.58% auf 4.815 Euro, dahinter Österreichische Post mit +0.95% auf 31.95 Euro und UBM mit +0.58% auf 17.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24224 ( -0.86%, Ultimo 2025: 24490, -0.23% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +1.65% auf 37.785 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.27% auf 39.12 Euro und Deutsche Telekom mit +1.24% auf 28.125 Euro.

- PIR-News: RBI mit Addiko-Zwischenstand, Research zu wienerberger, Erste Group, Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Novomatic

- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, AT&S, Polytec

- Nachlese: Heike Arbter Eusipa, Christian-Hendrik Knappe, Max Clary SpaceX, Eduard Zehetner

- Börsegeschichte 10.6.: Frauenthal, Post, CPI Europe

- Österreich-Depots: Schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.09% vs. last #gabb, +5.56% ytd, +126.70% seit Start 2013

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(10.06.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Licht und Schatten - Felix Lamezan, Stratvice, reiht Marterbauers Budgetrede aus Kapitalmarktsicht ein

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, Zumtobel, RHI Magnesita, UBM, EuroTeleSites AG, Bawag, ATX Prime, voestalpine, Wienerberger, Frequentis, Addiko Bank, EVN, OMV, RBI, Rath AG, SW Umwelttechnik, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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