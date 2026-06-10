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Zehn Jahre EUSIPA-Präsidentschaft: Heike Arbter zieht Bilanz vor dem 20. Zertifikate Award Austria (Podcast)

10.06.2026, 1009 Zeichen
Im Countdown-Finale der Zertifikate Party Österreich empfängt Host Christian Drastil am Tag vor dem 20. Zertifikate Award Austria 2026 eine der prägendsten Persönlichkeiten der europäischen Zertifikate-Branche: Heike Arbter, Präsidentin des europäischen Dachverbands EUSIPA und Verantwortliche für den Bereich Raiffeisen Certificates, Retail Bonds and Equity Trading bei der Raiffeisen Bank International. Von 140 auf 500 Milliarden: Das Wachstum strukturierter Produkte in Europa Die Zahlen, die Heike Arbter im Gespräch nennt, verdeutlichen die Dynamik der Branche eindrucksvoll. Als sie 2016 die EUSIPA-Präsidentschaft übernahm, wurden an den europäischen Börsen rund 140 Milliarden Euro an Zertifikaten gehandelt, das ausstehende Volumen lag bei 220 Milliarden Euro. Zehn Jahre später hat sich das Bild grundlegend gewandelt: Die Börsenumsätze sind auf 180 Milliarden Euro gestiegen, und das...

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(10.06.2026)

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