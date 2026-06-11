ATX zurück über 6.000 Punkte: Do & Co glänzt mit Rekordjahr, Taktiken bei Semperit und Kontron (Podcast)
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In der Episode 1175 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dichten Rundumblick über einen bewegten Handelstag – von starken Einzelwerten über Großaufträge bis hin zu spannenden Übernahmeangeboten am österreichischen Kapitalmarkt. ATX in guter Form – Do & Co als klarer Tagessieger Der österreichische Leitindex ATX präsentierte sich am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, in solider Verfassung und notierte um 14 Uhr wieder über der Marke von 6.000 Punkten – konkret bei rund 6.000 Zählern mit einem Plus von 1,26 Prozent. Klarer Top-Performer war die Do & Co-Aktie mit einem Kurssprung von rund 6 bis 7 Prozent. Dahinter folgten AT&S mit einem Plus von 3,2 Prozent und die Raiffeisen Bank International (RBI) mit 2,5 Prozent Zuwachs. Die Handelsumsätze...
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