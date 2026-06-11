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ATX zurück über 6.000 Punkte: Do & Co glänzt mit Rekordjahr, Taktiken bei Semperit und Kontron (Podcast)

11.06.2026, 884 Zeichen
In der Episode 1175 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dichten Rundumblick über einen bewegten Handelstag – von starken Einzelwerten über Großaufträge bis hin zu spannenden Übernahmeangeboten am österreichischen Kapitalmarkt. ATX in guter Form – Do & Co als klarer Tagessieger Der österreichische Leitindex ATX präsentierte sich am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, in solider Verfassung und notierte um 14 Uhr wieder über der Marke von 6.000 Punkten – konkret bei rund 6.000 Zählern mit einem Plus von 1,26 Prozent. Klarer Top-Performer war die Do & Co-Aktie mit einem Kurssprung von rund 6 bis 7 Prozent. Dahinter folgten AT&S mit einem Plus von 3,2 Prozent und die Raiffeisen Bank International (RBI) mit 2,5 Prozent Zuwachs. Die Handelsumsätze...

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(11.06.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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