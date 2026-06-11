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Börsegeschichte 11.6.: Bitte wieder so wie 1993 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

11.06.2026, 399 Zeichen

Bisher gab es an einem 11. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.06. beträgt -0,23%. Der beste 11.06. fand im Jahr 1993 mit 1,51% statt, der schlechteste 11.06. im Jahr 2020 mit -4,87%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)


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    Autor: Börse Geschichte

    11.06.2026, 399 Zeichen

    Bisher gab es an einem 11. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.06. beträgt -0,23%. Der beste 11.06. fand im Jahr 1993 mit 1,51% statt, der schlechteste 11.06. im Jahr 2020 mit -4,87%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.06. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)


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